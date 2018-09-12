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ABD Mahkemesi: “İran 104,7 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek“

ABD Mahkemesi: “İran 104,7 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek“

12 Eylül 2018 Çarşamba 06:52
ABD Mahkemesi: “İran 104,7 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek“

ABD'DE FEDERAL BİR YARGIÇ, 1996'DA SUUDİ ARABİSTAN'DA YAPILAN BOMBALI KAMYON SALDIRISINDAN SORUMLU TUTTUĞU İRAN'I 104,7 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEMEYE HÜKMETTİ

ABD'de federal bir yargıç, 1996'da Suudi Arabistan'da 19 Amerikan askeri personelinin ölümüne sebebiyet veren bombalı saldırıdan İran'ı sorumlu tutarak, kurbanların ailelerine 104,7 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.
ABD'nin başkenti Washington'da görevli federal yargıç Beryl Howell, Suudi Arabistan'ın Dhahran kentinde Haziran 1996'da yapılan bomba yüklü araç saldırısından İran ve İslam Devrim Muhafızları Komutanlığını sorumlu tuttu.
Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, İran ve Devrim Muhafızları Komutanlığının aleyhlerine açılan davada kendilerini savunmamasının kararda etkili olduğu belirtildi.
Yargıcın yaptığı açıklamada, Amerikalı askerlerin ve 400 yabancı ülke vatandaşının kaldığı Khobar Towers apartmanına yapılan saldırıda hayatta kalan 15 ABD'li askerin yanı sıra, kurbanların durumundan etkilenen 24 akrabanın da tazminat almaya hakkı olduğu ifade edildi.
Davacıların, alınan karardan oldukça memnun olduğu ve tazminatın bir an önce ödenmesini umdukları vurgulanırken, tazminatın İran'dan nasıl ve ne zaman alınacağının belirsiz olduğu belirtildi.
İran destekli Hizbullah tarafından yapıldığı iddia edilen Khobar Towers saldırısı, ABD liderliğindeki koalisyonun Körfez Savaşı sonrası Güney Irak'ta operasyonlara katılan Amerikan birliklerini hedef almıştı.
Hava birliklerine bağlı 19 Amerikalı askeri personelin ölümüne ve 350'den fazla asker ve sivilin yaralanmasına yol açan saldırı kapsamında 13 Hizbullah militanı, 2001 yılında Virginia'daki bir federal mahkemede yargılanmıştı.
2006 yılında görülen başka bir yargılamada, ABD mahkemesi İran'ı ölen 19 ABD askerinden 17'sinin yakınlarına $254.4 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmiş, ödemediği taktirde İran'a ait uluslararası mal varlıklarına el konulacağı belirtilmişti.
İran ise söz konusu suçlamaları reddetmiş, ABD mahkemesinin kararını asılsız olarak nitelendirmişti.
 

Son Güncelleme: 12.09.2018 10:47
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