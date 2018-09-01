banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92723
ALTIN
252.128
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4752
EURO
7.6511
Kıbrıs'ta ani ölümler yoğunlaştı!
Son Dakika
Ani ölüm...
Vural Binbaşı da veda etti
Son Dakika
Vural Binbaşı da veda etti
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Savoy ailesinin acı günü
SAVOY AİLESİNİN ACI GÜNÜ
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

ABD'lilerin Yüzde 60'ı Trump'tan Memnun Değil!

ABD'DE YAPILAN ANKETTE TRUMP'TAN MEMNUN OLMAYANLARIN ORANI YÜZDE 60 ÇIKTI - ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 49'U TRUMP'IN AZİL SÜRECİNİN BAŞLATILMASINI İSTEDİ

ABD'lilerin Yüzde 60'ı Trump'tan Memnun Değil!

ABD'DE YAPILAN ANKETTE TRUMP'TAN MEMNUN OLMAYANLARIN ORANI YÜZDE 60 ÇIKTI - ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 49'U TRUMP'IN AZİL SÜRECİNİN BAŞLATILMASINI İSTEDİ

01 Eylül 2018 Cumartesi 07:02
ABD'lilerin Yüzde 60'ı Trump'tan Memnun Değil!

ABD'DE YAPILAN ANKETTE TRUMP'TAN MEMNUN OLMAYANLARIN ORANI YÜZDE 60 ÇIKTI - ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 49'U TRUMP'IN AZİL SÜRECİNİN BAŞLATILMASINI İSTEDİ

ABD’de Başkan Donald Trump’tan memnun olmayan seçmenlerin oranının yüzde 60’ı bulduğu belirtildi.

Washington Post gazetesi ile ABC News tarafından yapılan ankette, ABD'li seçmenin yarısından fazlasının Trump’a karşı olduğu ortaya çıktı.

Anketteki "Donald Trump'ın başkan olarak yaptığı görevi beğeniyor musunuz?" sorusuna, ABD'lilerin yüzde 60'ı "hayır" cevabını verirken, "evet" cevabını verenlerin sayısı yüzde 36'da kaldı.

Anket, 26 -29 Ağustos'ta, Trump’ın eski kampanya müdürü Paul Manafort’un vergi ve banka sahtekarlığı suçundan yargılandığı ve Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in Trump’ın cinsel ilişki yaşadığı kadınları susturmak için yasa dışı ödeme yaptığını kabul ettiği haftanın ardından yapıldı.

"Cohen’i para ödemesi için yönlendirdiyse Trump suç işlemiştir" diyenlerin oranı yüzde 61 iken, "suç işlemedi" diyenlerin oranı yüzde 31 oldu.

Trump'ın yargılanarak görevinden azledilmesi için katılımcıların yüzde 49’u Kongre’nin süreci başlatması gerektiğini ifade ederken yüzde 46’sı ise sürecin başlatılmasına karşı çıktı.

Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesi konusunda da katılımcıların yüzde 63’u soruşturmayı desteklediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 53’ü Trump’ın, Özel Savcı Robert Mueller’in soruşturmasını engellemeye çalıştığını, yüzde 35’i ise engellemediğini kaydetti.

Mueller’in yürüttüğü soruşturmayı destekleyenlerin oranı yüzde 63'ü bulurken, soruşturmaya karşı çıkanlar yüzde 29’da kaldı.

Ulusal düzeyde rastgele seçilen 1003 yetişkinin yanıtladığı anketin yanılma payının yüzde 3,5 olduğu kaydedildi.

 

Son Güncelleme: 01.09.2018 10:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azez'de bombalı saldırı: 2 ölü, 18 yaralı
Azez'de bombalı saldırı: 2 ölü, 18 yaralı
Petrol rafinerisinde patlama… Yüzlerce kişi tahliye edildi
Petrol rafinerisinde patlama… Yüzlerce kişi tahliye edildi
72 kişinin öldüğü faciada yardım parası skandalı
72 kişinin öldüğü faciada yardım parası skandalı
Libya'da Umh'ya Bağlı Tugaylar Arasındaki Çatışmalarda 38 Kişi Öldü
Libya'da Umh'ya Bağlı Tugaylar Arasındaki Çatışmalarda 38 Kişi Öldü
BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nden İdlib Uyarısı
BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nden İdlib Uyarısı
ABD, Unrwa'ya Mali Yardımları Tamamen Kesiyor...
ABD, Unrwa'ya Mali Yardımları Tamamen Kesiyor...
ABD durdurdu, Almanya devreye girdi: Biz veririz
ABD durdurdu, Almanya devreye girdi: Biz veririz
Son Dakika… ABD Filistin’e yardımı kesti
Son Dakika… ABD Filistin’e yardımı kesti
İsrail askerleri Gazze sınırında 52 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerleri Gazze sınırında 52 Filistinliyi yaraladı
İdlibliler Türkiye'nin güvenliği sağlamasını istiyor
İdlibliler Türkiye'nin güvenliği sağlamasını istiyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim