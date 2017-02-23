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23 Şubat 2017 Perşembe 06:44

ABD'li Verızon, 5g'ye Hazırlanıyor

ABD'li iletişim devi Verizon, 5G teknolojisinin hizmete sunulması için denemelere bu yılın ortasından önce başlayacağını duyurdu.

ABD'li Verızon, 5g'ye Hazırlanıyor
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5G HİZMETİNİN PİLOT UYGULAMASI BU YILIN İLK YARISINDA ABD'NİN 11 EYALETİNDE BAŞLAYACAK

 ABD'li iletişim devi Verizon, 5G teknolojisinin hizmete sunulması için denemelere bu yılın ortasından önce başlayacağını duyurdu.

Verizon'dan dün yapılan açıklamada, 5G teknolojisine ait altyapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

Açıklamada, 5G hizmetinin pilot uygulama amacıyla bu yılın ilk yarısı bitmeden ABD'nin 11 eyaletinde ev ve işyeri kullanıcılarına sunulacağı ifade edildi.

Yeni hizmetin Ann Arbor, Atlanta, Bernardsville, Brockton, Dallas, Denver, Houston, Miami, Seattle, Sacramento ve Washington, D.C. şehirlerinde kullanıcılara sunulacağının kaydedildiği açıklamada, ilk etapta "birkaç yüz" kullanıcının bu şehirlerde hizmeti ücretsiz olarak deneyebileceği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca, Verizon'ın 5G teknolojisini geliştirmek için mikroçip üreticisi teknoloji devlerinden Ericsson, Intel, Qualcomm Technologies ve Samsung'la işbirliği halinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Verizon'ın dışında, ABD'li bir diğer iletişim devi AT&T de, ocak ayında 5G teknolojisinin bu yıl içinde ülkenin Austin ve Indianapolis şehirlerinde hizmete sunulacağını duyurmuş, yeni teknoloji sayesinde kullanıcıların saniyede 400 Mbps (megabit) veya daha üzeri hızlara ulaşabileceğini açıklamıştı.

Uzmanlar, 5G teknolojisinin yeni olduğunu ve tam olarak gelişmesi için birkaç yıla ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerken, 5G teknolojisini destekleyen mobil cihazların gelecekte piyasada yaygınlaşmasıyla cep telefonları ve tabletlerden fiber optik hızıyla internete bağlanmanın ve 4K çözünürlüğünde internetten video yayını yapmanın mümkün olacağını vurguladı.

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