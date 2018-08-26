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ABD'li Senatör Mccain Hayatını Kaybetti

ABD'de Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Arizona Senatörü John McCain, 81 yaşında yaşamını yitirdi.

ABD'li Senatör Mccain Hayatını Kaybetti

ABD'de Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Arizona Senatörü John McCain, 81 yaşında yaşamını yitirdi.

26 Ağustos 2018 Pazar 20:35
ABD'li Senatör Mccain Hayatını Kaybetti

ABD'de Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Arizona Senatörü John McCain, 81 yaşında yaşamını yitirdi.

ABD'de Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden, bir dönem partisinin başkan adayı olan ArizonaSenatörü John McCain'in 81 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

McCain'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, beyin kanseriyle savaşan ünlü Cumhuriyetçi senatörün yerel saatle cumartesi günü öğleden sonra öldüğü kaydedildi.

Geçen yazdan bu yana beyin kanseri dolayısıyla tedavi gören McCain'in son anlarında ailesiyle olduğu belirtildi.

Önceki gün ailesi, McCain'e uygulanan tedavinin artık sonlandırıldığını açıklamış, bu karar McCain'in son günlerine yaklaştığı şeklinde yorumlanmıştı.

Zaman zaman ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirileriyle de gündeme gelen McCain, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından takdir edilen bir senatör olarak biliniyordu.

2008 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Barack Obama'ya karşı Cumhuriyetçi Parti'yi temsilen başkan adayı olarak yarışan McCain seçimleri kaybetmişti. Cumhuriyetçi Partiçevrelerinde her zaman ağırlığı olan isimlerden McCain, 1967-1973 yıllarında Vietnam Savaşı'nda esir olarak tutulmuştu.

1981 yılında ABD Kongresine ilk kez giren McCain, o tarihten bugüne farklı kademelerde memleketi Arizona'yı temsil ediyordu.

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