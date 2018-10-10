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ABD'li Şarkıcı Swift'in Paylaşımının Ardından Seçmen Kayıtlarında Artış

ŞARKICI TAYLOR SWİFT'İN ARA SEÇİMLERDE TENNESSEE'DE DEMOKRAT ADAY PHİL BREDESEN'İ DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLAMASI, ABD'DE SEÇMEN KAYITLARINDA BÜYÜK ARTIŞA YOL AÇTI

ABD'li Şarkıcı Swift'in Paylaşımının Ardından Seçmen Kayıtlarında Artış

ŞARKICI TAYLOR SWİFT'İN ARA SEÇİMLERDE TENNESSEE'DE DEMOKRAT ADAY PHİL BREDESEN'İ DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLAMASI, ABD'DE SEÇMEN KAYITLARINDA BÜYÜK ARTIŞA YOL AÇTI

10 Ekim 2018 Çarşamba 09:08
ABD'li Şarkıcı Swift'in Paylaşımının Ardından Seçmen Kayıtlarında Artış

ŞARKICI TAYLOR SWİFT'İN ARA SEÇİMLERDE TENNESSEE'DE DEMOKRAT ADAY PHİL BREDESEN'İ DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLAMASI, ABD'DE SEÇMEN KAYITLARINDA BÜYÜK ARTIŞA YOL AÇTI

Amerikalı ünlü şarkıcı Taylor Swift'in, kasım ayındaki ara seçimlerde Demokrat adaya oy vereceğini açıklaması üzerine ülkedeki seçmen kayıtlarında artış yaşandığı bildirildi.

Kariyerinde politik bir pozisyon almaktan çekinen Swif'tin sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabında, Tennessee eyaletinde Senato için Cumhuriyetçi Marsha Blackburn yerine eski Tennessee valisi Demokrat aday Phil Bredesen'i destekleyeceğini açıklaması, ülkede tartışmalara neden oldu.

ABD'de seçmen kaydı yapan "Vote.org" sitesi, 112 milyon takipçisi bulunan Swift'in paylaşımı üzerine yeni seçmen kayıtlarında büyük artış yaşandığını açıkladı.

Amerikan medyasına konuşan Vote.org İletişim Direktörü Kamari Gutherie, "Taylor Swift'in paylaşımından sonraki 24 saat için 65 bine yakın seçmen kaydı aldık." ifadesini kullandı.

Tennessee eyaleti seçmen kayıtlarındaki artışa da dikkati çeken Gutherie, ayrıca sitenin, en yoğun ziyaretçi aldığı Ulusal Seçmen Kayıt Günü'nde 304 bin 942 kişi, Swift'in pazar günkü İnstagram paylaşımından sonraki gün ise 155 bin 940 kişi tarafından ziyaret edildiğini kaydetti.

Vote.org sitesinde, Tennessee'de toplam 5 bin 183 seçmen kaydı yapıldığı, bu sayının 2 bin 144'ünün iki gün içinde alındığı, kalan 2 bin 811 kaydın ise geçen ay gerçekleştiğine dikkati çekildi.

Swift paylaşımında, geçmişte kadın adaylara oy verdiğini ancak Blackburn yerine Bredesen'e oy kullanacağını açıklamıştı.

Ünlü şarkıcı, "Her zaman insan haklarını koruyup onun için mücadele eden adaylara oyumu verdim, bu ülkede bunu hak ettiğimizi düşünüyorum." demişti.

Swift, "Bu ülkede siyahilere karşı söz konusu olan sistemli ırkçılığın ürkütücü, tiksindirici ve halen yaygın olduğuna inanıyorum. Kimi sevdikleri, cinsiyetleri ve renkleri ne olursa olsun tüm Amerikalıların onuru için mücadele etmeyecek birine oy veremem." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Swift'in bu çıkışının ardından diğer sanatçıların da benzer girişimlerde bulunması için Demokrat Parti tarafından kullanılacağı yorumları yapılıyor.

ABD'de gelecek ay düzenlenecek ara seçimlerde, Temsilciler Meclisinin tamamı, Senatonun ise üçte ikisi değişecek.

Seçimlerde Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti'nin oy oranlarının yakın olacağı ve Cumhuriyetçilerin Kongre'deki üstünlüklerini kaybedebileceği tahmin ediliyor.

Son Güncelleme: 10.10.2018 12:15
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