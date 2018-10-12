ABD'li Papaz Brunson 4. Kez Hakim Karşısında

ABD'Lİ PAPAZ ANDREW CRAİG BRUNSON'UN ALİAĞA CEZA İNFAZ KURUMLARI YERLEŞKESİNDE KURULAN İZMİR 2'NCİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEKİ DURUŞMASI BAŞLADI

DURUŞMAYI, ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ MASLAHATGÜZARI JEFFREY M. HOVENİER DE İZLİYOR



İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson, 4. kez hakim karşısına çıktı.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde kurulan İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde saat 10.30'da başlayan duruşmayı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier de izliyor.

Brunson, mahkeme salonunda sanık bölümüne alınırken eşi Norine Brunson ve avukatı İsmail Cem Halavurt da kendilerine ayrılan bölüme geçti.

Davayı izleyenler arasında New York Hristiyan Kilisesi pastörlerinden William Devlin de bulunuyor.

İzmir'de 4. kez hakim karşısına çıkan ABD'li papaz Brunson'ın kimlik tespitinin yapılmasıyla duruşma başladı.

Birçok yerli ve yabancı basın kuruluşu da salonun dışında mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.

25 Temmuz 2018 tarihinden bu yana sağlık sorunları nedeniyle ev hapsinde tutulan ABD'li rahip, duruşma öncesi saat 05.30 sıralarında İzmir'deki evinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Aliağa'ya götürülmüştü.

