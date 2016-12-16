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16 Aralık 2016 Cuma 14:46

ABD'li Medya Devi İngiliz Sky’ı Satın Alıyor

İngiliz yayın şirketi Sky, şirketin tamamının hâlihazırda yüzde 39'luk hisseye sahip Amerikan medya devi 21st Century Fox'a satışı için anlaşmaya varıldığını bildirdi.

ABD'li Medya Devi İngiliz Sky'ı Satın Alıyor
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İNGİLİZ YAYIN ŞİRKETİ SKY, ŞİRKETİN TAMAMININ HÂLİHAZIRDA YÜZDE 39'LUK HİSSEYE SAHİP AMERİKAN MEDYA DEVİ 21ST CENTURY FOX'A SATIŞI İÇİN ANLAŞMAYA VARILDIĞINI DUYURDU

İngiliz yayın şirketi Sky, şirketin tamamının hâlihazırda yüzde 39'luk hisseye sahip Amerikan medya devi 21st Century Fox'a satışı için anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Londra merkezli Sky’dan yapılan yazılı açıklamada, hâlihazırda şirketin yüzde 39’una sahip olan 21st Century Fox'a kalan hisselerin 11,7 milyar sterlin karşılığında satılması için anlaşmaya varıldığı belirtildi. Şirketin hisse başına değerinin 10,75 sterlin olduğu bildirildi.

Analistler, Fox'un Sky'ın kontrolünü tamamen ele geçirmesinin, Avrupa'da önemli bir medya platformu oluşturmasına yardımcı olacağını belirtiyor.

Sky, İngiltere, İtalya, İrlanda ve Almanya'da olmak üzere 21,8 milyon müşterisine uydu üzerinden televizyon yayını yapıyor.

Milyarder Rupert Murdoch'un sahip olduğu 21st Century Fox, halen Sky Deutschland'ın yüzde 55'ini ve Sky İtalia'nın tamamının kontrolünü elinde tutuyor.

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