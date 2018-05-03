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ABD'li komutandan İran-İsrail gerilimi açıklaması: “rekabetin yansıması”

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral John Richardson, İran ile İsrail arasında tırmanan gerilimi

ABD'li komutandan İran-İsrail gerilimi açıklaması: “rekabetin yansıması”

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral John Richardson, İran ile İsrail arasında tırmanan gerilimi

03 Mayıs 2018 Perşembe 06:02
ABD'li komutandan İran-İsrail gerilimi açıklaması: “rekabetin yansıması”

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral John Richardson, İran ile İsrail arasında tırmanan gerilimi "büyük güçlerin rekabetinin yansımalarından biri" olarak niteledi.

Oramiral Richardson, ABD Deniz Piyadeleri Komutanı Robert Neller ve Deniz Kuvvetleri Sekreteri Richard Spencer ile ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon) düzenlenen ortak basın brifinginde konuştu.

ABD'nin önemli bir askeri varlığının söz konusu olduğu Akdeniz’de başta İran ile İsrail ve Türkiye ile Yunanistan arasında olmak üzere tansiyonun yükseldiğine ilişkin bir soruya yanıt veren Richardson, Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyonun yeni bir şey olmadığını söyledi.

Doğu Akdeniz'de İran ile İsrail arasındaki gerilimin gittikçe tırmandığını belirten Richardson, "Bu, Ulusal Savunma Stratejisinin büyük güçlerin rekabeti bakımından bahsettiği durumun yeni dinamiklerinden biri. Bu durum onun yansımalarından biridir. Dolayısıyla yakından izliyoruz. Genel itibarıyla ABD ile yabancı gemiler arasındaki etkileşim şu anda kadar güvenli ve profesyonel olmuştur." ifadesini kullandı.

Richardson ayrıca, bölgede tansiyon yükselirken yanlış bir hesaplama olmaması için mevcut iletişim yapılarını korumaya çalıştıklarını belirtti.

"İRAN'IN BASRA KÖRFEZİ’NDEKİ PROVOKATİF DAVRANIŞLARI AZALDI"

Diğer taraftan İran’ın Basra Körfezi’ndeki davranışlarını nasıl değerlendirdiğine ilişkin bir soruya yanıt veren Richardson, "Son zamanlarda İran’dan Basra Körfezi’nde daha az provokatif davranış gördük.” dedi.

"Son zamanlarda" derken ne kadarlık bir süreyi kastettiğine ilişkin bir soruyu ise ABDli komutan, "son 6 ay" olarak yanıtladı.

Afganistan’da ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ağustos ayında açıkladığı Güney Asya Stratejisi’ne ilişkin soruları yanıtlayan Orgeneral Neller ise Afganistan'da siyasi çözümün gerekli olduğunun altını çizdi.

Neller, Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki görüşmeleri desteklediklerini, ABD’nin, Afgan hükümetini desteklemek üzere orada olduğunu belirtti.

Son Güncelleme: 03.05.2018 09:06
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