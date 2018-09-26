banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99292
ALTIN
235.818
DOLAR
6.1195
STERLİN
8.0563
EURO
7.1983
Cumhurbaşkanı Akıncı New York’ta
AKINCI NEW YORK’TA
Sakarya'yı üzen ölüm
SAKARYA'YI ÜZEN ÖLÜM
Aydeniz İnterpol tarafından aranıyor
AYDENİZ İNTERPOL TARAFINDAN ARANIYOR
Lefkoşa’da Beşinci Kattan Düşen Genç Yaşamını Yitirdi
23 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
banner282

ABD'li Komedyen Cosby'e Hapis Cezası

ABD'li Komedyen Cosby'e Hapis Cezası

26 Eylül 2018 Çarşamba 06:47
ABD'li Komedyen Cosby'e Hapis Cezası

MAHKEME CİNSEL TACİZ SUÇLAMASIYLA YARGILANAN KOMEDYEN VE TELEVİZYON YILDIZI COSBY'İ 3 İLE 10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRDI

ABD'li komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby, 2004 yılında Andrea Costand adlı kadına uyuşturucu ilaç verdikten sonra cinsel tacizde bulunmaktan 3 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Montgomery şehrinde görülen davada, cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan 81 yaşındaki ünlü komedyen Cosby'e 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verildi.

Cosby kararı temyize götürecek. Temyiz Mahkemesi son kararı verecek ve karar verilene kadar Cosby hapiste kalacak.

Hapis cezasının yanı sıra "cinsel saldırgan" olarak kayıt altına alınmasına karar verilen Cosby'nin 25 bin dolar para cezası ödemesine de hükmedildi.

Mahkeme, Cosby'nin avukatlarının kefaletle serbest bırakılması talebini reddetti.

Ünlü komedyenin duruşma boyunca söz almadığı ve tebessüm ettiği belirtildi.

Cosby'nin 2016 yılında, Temple Üniversitesi çalışanı Constand'a cinsel tacizde bulunmaktan yargılanmasına karar verilmişti. Mahkemede şikayeti okunan kadın, ünlü oyuncunun kendisine Philadelphia'daki evinde 3 mavi hap verdiğini, haplar nedeniyle bilincini kaybettiğini ve Cosby'nin tacizine maruz kaldığını öne sürmüştü.

Bill Cosby'nin avukatları, suçlamaları ispatlayacak hiçbir delilin mahkemeye sunulmadığını savunarak, davanın düşürülmesini talep etmişti.

Hakim ise Cosby'nin atılı suçtan yargılanmasına karar vermişti.

Daha önce cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanan Cosby, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı. Oyuncunun onlarca kadının iddiaları üzerine çok sayıda başka davayla da karşı karşıya kalabileceği kaydediliyor.

 

 

 

Son Güncelleme: 26.09.2018 09:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB’nin Tüketiminde “Yeşil Enerjinin” Payı Yüzde 30
AB’nin Tüketiminde “Yeşil Enerjinin” Payı Yüzde 30
Küresel Piyasalar FED'e Odaklandı
Küresel Piyasalar FED'e Odaklandı
Trump’dan OPEC Üyelerine “Petrol Fiyatlarını İndirin“ Çağrısı
Trump’dan OPEC Üyelerine “Petrol Fiyatlarını İndirin“ Çağrısı
Mekke-Medine Hızlı Tren Hattı Açıldı
Mekke-Medine Hızlı Tren Hattı Açıldı
Yemen'den Gıda Sorununa Çözüm Çağrısı
Yemen'den Gıda Sorununa Çözüm Çağrısı
Trump, BM Genel Kurulu'na Hitap Etti
Trump, BM Genel Kurulu'na Hitap Etti
Trump'dan İran Açıklaması...
Trump'dan İran Açıklaması...
Herkese Eşit Fırsat Tanıyan Finlandiya Eğitim Sistemi Nasıl Dünyaya Örnek Oldu?
Herkese Eşit Fırsat Tanıyan Finlandiya Eğitim Sistemi Nasıl Dünyaya Örnek Oldu?
Japonya Süpersonik Bomba Teknolojisi Üzerinde Çalışıyor
Japonya Süpersonik Bomba Teknolojisi Üzerinde Çalışıyor
Fransa Aquarıus Gemisini Kabul Etmeyecek
Fransa Aquarıus Gemisini Kabul Etmeyecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim