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ABD'li Komedyen Cosby Cinsel tacizden suçlu bulundu!

ABD'li komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby, 2004 yılında kendi evinde Andrea Costand adlı kadına uyuşturucu ilaç verdikten sonra cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulundu.

ABD'li Komedyen Cosby Cinsel tacizden suçlu bulundu!

ABD'li komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby, 2004 yılında kendi evinde Andrea Costand adlı kadına uyuşturucu ilaç verdikten sonra cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulundu.

27 Nisan 2018 Cuma 07:22
ABD'li Komedyen Cosby Cinsel tacizden suçlu bulundu!

ABD'li komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby, 2004 yılında kendi evinde Andrea Costand adlı kadına uyuşturucu ilaç verdikten sonra cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulundu.

Davanın görüldüğü Philadelphia'daki bölge mahkemesi, 80 yaşındaki Cosby'nin, yöneltilen 3 ayrı cinsel taciz suçlamasından da suçlu bulunduğunu açıkladı.

Her biri için 10'ar yıl hapis cezası istenen iddialardan dolayı Cosby'nin ne kadar hapis cezası alacağı ve ne zaman cezaevine gireceğinin ise henüz belirlenmediği kaydedildi.

Cosby'nin 2016 yılında, Temple Üniversitesi çalışanı Constand'a cinsel tacizde bulunmaktan yargılanmasına karar verilmişti. Mahkemede şikayeti okunan kadın, ünlü oyuncunun kendisine Philadelphia'daki evinde 3 mavi hap verdiğini, haplar nedeniyle bilincini kaybettiğini ve Cosby'nin tacizine maruz kaldığını öne sürmüştü.

Bill Cosby'nin avukatları, suçlamaları ispatlayacak hiçbir delilin mahkemeye sunulmadığını savunarak, davanın düşürülmesini talep etmişti. Hakim ise Cosby'nin, atılı suçtan yargılanmasına karar vermişti.

Daha önce cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanan Cosby, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı. Oyuncunun onlarca kadının iddiaları üzerine de çok sayıda başka davayla karşı karşıya kalabileceği kaydediliyor.

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(AA/ÖZ/GÜL)

Son Güncelleme: 27.04.2018 10:38
Anahtar Kelimeler:
ABDKomedyenBill CosbyCinselTaciz
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