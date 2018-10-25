banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93748
ALTIN
222.928
DOLAR
5.6256
STERLİN
7.2215
EURO
6.3975
Gemikonağı’nda aracı ile çarptığı kişiyi ağır yaraladı
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Bayındır 10 gün hapis yatacak
Bayındır 10 gün hapis yatacak
Kokain zanlıları teminata bağlandı
Kokain zanlıları teminata bağlandı
Afrika davasında 4 tanık dinlendi
Afrika davasında 4 tanık dinlendi
banner282

ABD'li doktor 300 bin dolar borç aldığı hastasına “bunak” raporu verdi

ABD'li doktor 300 bin dolar borç aldığı hastasına “bunak” raporu verdi

25 Ekim 2018 Perşembe 15:03
ABD'li doktor 300 bin dolar borç aldığı hastasına “bunak” raporu verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde bir psikiyatrist doktor 300 bin dolar aldığı hastasına bunama raporu vererek borçtan kurtulmayı denedi.

Tennessee Sağlık Departmanı'nından yapılan açıklamada Dr. Suellen Lee'nin bu teşhisi hastanın parayı geri istemesi sonrası koyduğu belirtildi.

Olayın ardından kendi isteği ile emekliye ayrılan Dr.Lee tüm iddiaları yalanladı ve Tenessean gazetesinin sorularını "Kazanabileceğim bir dava olmadığını anlayınca mücadele etmemeye karar verdim" diyerek yanıtladı.

Hali hazırda emekliliği gelmiş olan 79 yaşındaki Lee'nin borç parayı finansal zorluklar çeken kliniğini ayakta tutmak için hastası E.W'dan aldığı aktarılıyor.

Klinik kayıtlarına göre Dr. Lee'nin borç aldığı hastasına 'bunama' teşhisini hiçbir test veya ikinci bir görüş almadan vermiş. Hasta E.W'nun ise kendisine bunama teşhisi verilmesinin ardından banka hesaplarına erişimi engellenmiş.

E.W'yu kontrol eden bir başka doktor ise hiçbir bunama belirtisi olmadığını kaydetti

Son Güncelleme: 25.10.2018 22:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düğünde çekilen fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı
Düğünde çekilen fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı
Dünya şokta! Muz yeryüzünden silinebilir...
Dünya şokta! Muz yeryüzünden silinebilir...
Yemen'de 20 Basın Mensubu Kaçırıldı
Yemen'de 20 Basın Mensubu Kaçırıldı
Aihm, Hz. Muhammed’e Hakaretin Düşünce Özgürlüğü Kapsamına Girmediğine Hükmetti
Aihm, Hz. Muhammed’e Hakaretin Düşünce Özgürlüğü Kapsamına Girmediğine Hükmetti
Japonya'da kızamıkçık artıyor
Japonya'da kızamıkçık artıyor
Saharov Ödülü Ukraynalı Yönetmen Sentsov'a Verildi
Saharov Ödülü Ukraynalı Yönetmen Sentsov'a Verildi
Çocuklarının dişlerini kolayla çürüten baba hapse atıldı
Çocuklarının dişlerini kolayla çürüten baba hapse atıldı
Amerikalı Aktör Robert De Niro'nun Restoranında Şüpheli Paket Alarmı
Amerikalı Aktör Robert De Niro'nun Restoranında Şüpheli Paket Alarmı
Suudi Arabistan'dan “Planlı Cinayet“ açıklaması
Suudi Arabistan'dan “Planlı Cinayet“ açıklaması
Irak'ta Yeni Hükümet Göreve Başladı
Irak'ta Yeni Hükümet Göreve Başladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim