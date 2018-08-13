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ABD'li Büyükelçi'den İngiltere'ye tehdit gibi uyarı

ABD'nin İngiltere Büyükelçisi Woody Johnson, İngiltere'nin İran'a karşı ABD'nin yanında yer alması gerektiğini, aksi halde İngiltere ticaretinde ciddi sonuçları olacağını söyledi.

ABD'li Büyükelçi'den İngiltere'ye tehdit gibi uyarı

ABD'nin İngiltere Büyükelçisi Woody Johnson, İngiltere'nin İran'a karşı ABD'nin yanında yer alması gerektiğini, aksi halde İngiltere ticaretinde ciddi sonuçları olacağını söyledi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:50
ABD'li Büyükelçi'den İngiltere'ye tehdit gibi uyarı

ABD'nin İngiltere Büyükelçisi Woody Johnson, İngiltere'nin İran'a karşı ABD'nin yanında yer alması gerektiğini, aksi halde İngiltere ticaretinde ciddi sonuçları olacağını söyledi.

İngiltere merkezli The Telegraph'a yazan Woody Johnson, ABD'nin ticaret üzerinden yürüttüğü tehdit politikasını bu kez de İngiltere'ye karşı kullandı.

Johnson, İngiltere'nin İran'a yönelik yaptırımları desteklemesi gerektiğini, aksi bir durumun ise ciddi sonuçlara neden olacağını söyledi.

Johnson, "Başkan açıkça belirtmişti. İran'daki ticari çıkarlarını, küresel faydanın önüne koyacaklar, ABD ile yaptıkları ticarette ciddi sonuçlara katlanma riskini alacaklar" ifadelerini kullandı.

ABD'nin çekildiği İran'la nükleer anlaşmaya atıf yapan Johnson, "ABD, İran'a baskıyı artıracak ve İngiltere'yi yanımızda istiyoruz. İngiltere'den küresel diplomatik gücünü kullanmasını bekliyoruz" dedi. 

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu.

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