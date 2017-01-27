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27 Ocak 2017 Cuma 18:47

ABD'li Aktör Facebook Canlı Yayınında İntihar Etti!

ABD'li Aktör Facebook Canlı Yayınında İntihar Etti!
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ABD'li aktör Facebook canlı yayınında intihar etti!

ABD'li aktör Jay Bowdy, Facebook üzerinden yaptığı canlı yayında intihar etti



33 yaşındaki ABD'li aktör Frederick Jay Bowdy, Facebook üzerinden yaptığı canlı yayında intihar etti. İhbar üzerine Bowdy'nin arabasına giden polis ekipleri 33 yaşındaki aktörün cansız bedeniyle karşılaştı.

Geçtiğimiz hafta Kaliforniya'da cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Bowdy'nin 100 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldığı belirtildi.

Bowwdy'nin intihar videosunun Facebook'tan silindiği belirtilirken, sosyal paylaşım sitesi, "İnsanları Facebook'ta güvende tutmak konusunda sorumluluklarımızı kabul ediyoruz ve sıkıntıda olan insanlara yardım etmek için dünya çapında birçok organizasyonla çalışıyoruz." şeklinde bir açıklama yayınladı.

Silahla kafasından vurulmuş halde bulunan Bowdy'nin intiharını canlı yayında izleyen görgü tanıklarından biri ise, "Sesi. Acısı. Gözyaşları. Söylediği her şey. Tetiğin çekiliş sesi beni yerle bir etti. O sesi asla unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki Bowdy, TV dizilerinin yanı sıra The Island ve Big Brother gibi reality showlarda da boy göstermişti.

 
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