Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

ABD-Küba İlişkilerinde Tarihi Yeni Dönem

ABD ve Küba, 50 yılı aşkın aradan sonra diplomatik ilişkileri normalleştirmek için görüşmelere başlayacak.

ABD-Küba İlişkilerinde Tarihi Yeni Dönem

ABD ve Küba, 50 yılı aşkın aradan sonra diplomatik ilişkileri normalleştirmek için görüşmelere başlayacak.

17 Aralık 2014 Çarşamba 18:53
ABD-Küba İlişkilerinde Tarihi Yeni Dönem
banner238

ABD VE KÜBA, DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRMEK İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK

ABD, GELECEK AYLARDA HAVANA'DA BÜYÜKELÇİLİK AÇACAK

ABD BAŞKANI OBAMA, DÜN KÜBA DEVLET BAŞKANI CASTRO İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

ABD ve Küba, 50 yılı aşkın aradan sonra diplomatik ilişkileri normalleştirmek için görüşmelere başlayacak.

ABD ve Küba arasındaki ilişkiler, Fidel Castro'nun 1959'daki devriminden sonra giderek bozulmuş, ABD'nin Küba'ya uyguladığı yaptırımlarla, 50 yılı aşkın süredir diplomatik ilişkiler durmuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin yönünü değiştiren tarihi kararın açıklaması bugün Beyaz Saray'dan geldi.

Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, ABD ve Küba'nın diplomatik ilişkileri tamamen normalleştirmek için görüşmelere başlayacağını bildirdi. Küba'nın bu anlaşmanın parçası olarak, Amerikan vatandaşı Alan Gross'u serbest bıraktığı belirtildi.

Yetkili, ABD Başkanı Barack Obama'nın da Küba Devlet Başkanı Raul Castro ile dün 45 dakika süren telefon görüşmesi yaptığını ve burada iki ülkenin ilişkilerinin normalleşmesini konuştuğunu söyledi.

Küba'ya ambargonun işe yaramadığını ifade eden yetkili, ilişkilerin düzeltilmesi kararının Obama ve Castro tarafından birlikte alındığını dile getirdi.

Yetkili, ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda geçen bahar ayından itibaren iletişime geçilmeye başlandığını ve görüşmelerin Kanada ve Vakitan'da, Papa Francis'in de kişisel katılımıyla yapıldığını kaydetti.

Beyaz Saray da yayınladığı açıklamada, Küba'ya uyguladığı politikanın "ABD'nin kendisini bölgesel ve uluslararası partnerlerden izole ettiğini, Batı Hemisfer'deki gelişmelere etkisini kısıtladığını ve Küba'da olumlu değişimi teşvik etmeye yönelik araçları kullanmasına zarar verdiğini" kaydetti.

ABD BÜYÜKELÇİLİK AÇIYOR

Beyaz Saray, ABD'nin yaptırımlarını "zamanı geçmiş yaklaşımlar" şeklinde nitelendirerek, ülkeleri "aciz devlet" durumuna düşürecek yaptırımlar uygulamak yerine reformları desteklemek ve teşvik etmenin daha iyi sonuçlar verdiğini, zorlu deneyimlerle öğrendiklerini ifade etti. Bu nedenle Beyaz Saray, Küba halkına ABD yaptırımlarıyla daha fazla yük yüklemek istemediklerini bildirildi.

ABD'nin yeni Küba yaklaşımlarının ana başlıkları şöyle:

- ABD Dışişleri Bakanlığı, Küba ile 1961 yılından bu yana bozulan diplomatik ilişkileri yeniden kurmak için görüşmelere en kısa zamanda başlayacak.

- ABD, gelecek aylarda Havana'da büyükelçilik açacak ve iki hükümet arasında ilişkilerin normalleşmesinin parçası olarak üst düzey ziyaretler ve değişimler başlayacak.

- ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Hemisfer'den sorumlu Müsteşar Yardımcısı başkanlığındaki ABD delegasyonu, gelecek ay Havana'da ABD-Küba göçmenlik görüşmelerinin gelecek turunu yapacak.

- Küba'daki insan hakları durumu ve demokratik reformlar ABD'nin Küba ile diyaloglarına eklenecek. ABD, Küba ile karşılıklı kaygılar ile göçmenlik, uyuşturucuyla mücadele, insan kaçakçılığı gibi ABD'nin ulusal çıkarlarının geliştirilmesi konularında çalışacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim