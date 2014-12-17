ABD-Küba İlişkilerinde Tarihi Yeni Dönem

ABD VE KÜBA, DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRMEK İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK

ABD, GELECEK AYLARDA HAVANA'DA BÜYÜKELÇİLİK AÇACAK

ABD BAŞKANI OBAMA, DÜN KÜBA DEVLET BAŞKANI CASTRO İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

ABD ve Küba, 50 yılı aşkın aradan sonra diplomatik ilişkileri normalleştirmek için görüşmelere başlayacak.

ABD ve Küba arasındaki ilişkiler, Fidel Castro'nun 1959'daki devriminden sonra giderek bozulmuş, ABD'nin Küba'ya uyguladığı yaptırımlarla, 50 yılı aşkın süredir diplomatik ilişkiler durmuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin yönünü değiştiren tarihi kararın açıklaması bugün Beyaz Saray'dan geldi.

Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, ABD ve Küba'nın diplomatik ilişkileri tamamen normalleştirmek için görüşmelere başlayacağını bildirdi. Küba'nın bu anlaşmanın parçası olarak, Amerikan vatandaşı Alan Gross'u serbest bıraktığı belirtildi.

Yetkili, ABD Başkanı Barack Obama'nın da Küba Devlet Başkanı Raul Castro ile dün 45 dakika süren telefon görüşmesi yaptığını ve burada iki ülkenin ilişkilerinin normalleşmesini konuştuğunu söyledi.

Küba'ya ambargonun işe yaramadığını ifade eden yetkili, ilişkilerin düzeltilmesi kararının Obama ve Castro tarafından birlikte alındığını dile getirdi.

Yetkili, ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda geçen bahar ayından itibaren iletişime geçilmeye başlandığını ve görüşmelerin Kanada ve Vakitan'da, Papa Francis'in de kişisel katılımıyla yapıldığını kaydetti.

Beyaz Saray da yayınladığı açıklamada, Küba'ya uyguladığı politikanın "ABD'nin kendisini bölgesel ve uluslararası partnerlerden izole ettiğini, Batı Hemisfer'deki gelişmelere etkisini kısıtladığını ve Küba'da olumlu değişimi teşvik etmeye yönelik araçları kullanmasına zarar verdiğini" kaydetti.

ABD BÜYÜKELÇİLİK AÇIYOR

Beyaz Saray, ABD'nin yaptırımlarını "zamanı geçmiş yaklaşımlar" şeklinde nitelendirerek, ülkeleri "aciz devlet" durumuna düşürecek yaptırımlar uygulamak yerine reformları desteklemek ve teşvik etmenin daha iyi sonuçlar verdiğini, zorlu deneyimlerle öğrendiklerini ifade etti. Bu nedenle Beyaz Saray, Küba halkına ABD yaptırımlarıyla daha fazla yük yüklemek istemediklerini bildirildi.

ABD'nin yeni Küba yaklaşımlarının ana başlıkları şöyle:

- ABD Dışişleri Bakanlığı, Küba ile 1961 yılından bu yana bozulan diplomatik ilişkileri yeniden kurmak için görüşmelere en kısa zamanda başlayacak.

- ABD, gelecek aylarda Havana'da büyükelçilik açacak ve iki hükümet arasında ilişkilerin normalleşmesinin parçası olarak üst düzey ziyaretler ve değişimler başlayacak.

- ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Hemisfer'den sorumlu Müsteşar Yardımcısı başkanlığındaki ABD delegasyonu, gelecek ay Havana'da ABD-Küba göçmenlik görüşmelerinin gelecek turunu yapacak.

- Küba'daki insan hakları durumu ve demokratik reformlar ABD'nin Küba ile diyaloglarına eklenecek. ABD, Küba ile karşılıklı kaygılar ile göçmenlik, uyuşturucuyla mücadele, insan kaçakçılığı gibi ABD'nin ulusal çıkarlarının geliştirilmesi konularında çalışacak.