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ABD Kongresi ara seçimlerinde tablo netleşiyor

ABD Kongresi ara seçimlerinde tablo netleşiyor

08 Kasım 2018 Perşembe 08:17
ABD Kongresi ara seçimlerinde tablo netleşiyor

RESMİ OLMAYAN SON VERİLERE GÖRE DEMOKRATLAR, TEMSİLCİLER MECLİSİNDE 220 SANDALYE KAZANDI, CUMHURİYETÇİLER İSE 194 SANDALYEDE KALDI

MEVCUT TABLOYA GÖRE SENATODA CUMHURİYETÇİLER 51, DEMOKRATLAR 45 SANDALYEYE SAHİP

EYALET VALİLİĞİ YARIŞINDA DEMOKRATLAR 7 EYALETTE CUMHURİYETÇİLERİN YERİNİ ALDI

ABD'de dün yapılan ara seçimlerin resmi sonuçları gelmeye devam ederken, ikiye bölündüğü kesinleşen Kongredeki koltuk dağılımı da yavaş yavaş netlik kazanıyor. 

ABD'de seçmenler, Kongrenin üst kanadı Senatodaki 35 sandalye ile alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için dün sandık başına gitti.

Ülkenin bazı eyaletlerinde hala oy sayım işlemleri devam ederken, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar 8 yıl aranın ardından Temsilciler Meclisindeki üstünlüğü Cumhuriyetçilerin elinden aldı.

Amerikan AP haber ajansının derlediği ve resmi olmayan sonuçlara göre, Temsilciler Meclisinde Demokratlar 27 sandalyeyi Cumhuriyetçilerin elinden alarak buradaki zaferini ilan etti.

Buna göre Demokratlar Temsilciler Meclisinde 220 sandalyeye ulaşırken, Cumhuriyetçiler ise 194 sandalyede kaldı. Meclisin 21 koltuğuna oturacak isimleri belirleyecek oy sayım süreçleri halen devam ediyor.

Temsilciler Meclisinde üstünlüğü sağlamak için 218 sandalyeye ulaşmak gerekiyordu.

SENATODA SON DURUM 

Cumhuriyetçilerin varlıklarını güçlendirdiği Senatoda ise Demokratlar 3 koltuğu rakip partiye kaptırdı.

Nevada eyaletinde Demokrat Jacky Rosen, Senato yarışını kazanarak Cumhuriyetçilere ilk koltuğunu kaybettirdi.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, şu anda Senatoda Cumhuriyetçilerin 51, Demokratların ise 45 sandalyesi bulunuyor.

Kaliforniya, Arizona ve Florida eyaletlerinde oy sayım işlemleri devam ederken, Senatoda Mississippi eyaleti için boş kalan 1 koltuk 27 Kasım'daki özel seçimle sahibini bulacak.

EYALET VALİLİĞİ SEÇİMLERİ 

Öte yandan ABD'deki ara seçimlerde Senato ve Temsilciler Meclisi kadar dikkati çekmese de 36 eyalette de valilik seçimleri yapıldı.

Seçimlerden önce eyalet valiliklerinin 33'ünü elinde bulunduran Cumhuriyetçiler bu seçimlerde aynı ivmeyi yakalayamayarak, 7 eyaleti Demokratlara kaptırdı.

Nevada, Kansas, New Mexico, Illionis, Wisconsin, Michigan ve Maine olmak üzere 7 eyaletteki sandalyeyi Cumhuriyetçilerden alan Demokratlar, 23 eyalet valiliğini garantilerken, Cumhuriyetçilerin elinde ise 25 eyalet kaldı.

Bazı eyaletlerde sonuçlar henüz netleşmedi.

SEÇİME KATILIM ORANI ARTTI

Diğer yandan dün yapılan Kongre ara seçimleri son yılların en büyük katılımlı ara seçimlerinden biri oldu. Uzmanlar, Başkan Donald Trump'ın söylemleri nedeniyle kutuplaşan ve siyasileşen ABD toplumunun tepkisini sandıkta ortaya koyduğunu belirtiyor.

Resmi olmayan verilere göre, Temsilciler Meclisi seçimleri için 2014'teki ara seçimlerde 83 milyon kişi oy kullanırken, bu yıl 114 milyon seçmen sandık başına gitti. Bu sayı ülkedeki toplam seçmen sayısının yüzde 49'una tekabül ediyor.

Öte yandan şu ana kadar sayılan oylara bakıldığında oy veren seçmenlerden yaklaşık 52 milyonunun Demokrat, 46 milyondan fazlasının da Cumhuriyetçileri desteklediği görülüyor.

BÖLÜNMÜŞ KONGRE

Mevcut durumda Temsilciler Meclisinde 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat Temsilci görev yaparken, 5 koltuk ise bazı nedenlerle boş bulunuyordu.

Uzmanlar, Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında bölünmüş Kongre nedeniyle 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine giden süreçte ABD Başkanı Donald Trump'ın işinin zorlaşacağı görüşünde birleşiyor.

2000'den bu yana en fazla Müslümanın aday olduğu seçimlere Michigan ve Minnesota eyaletlerinden katılan Filistin asıllı Rashida Tlaib ve Somali asıllı Ilhan Omar, yarışı kazanarak "Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın üyeler" oldu.

Öte yandan seçimlerde yarışan eşi Türk asıllı Lauren Arikan da Maryland eyaletinin meclisine girmeye hak kazandı.

 

Son Güncelleme: 08.11.2018 11:31
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