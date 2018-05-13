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ABD jetlerinden Rus bombardıman uçağına önleme!

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD),  Alaska yakınlarında Kuzey Amerika Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne giren  Rusya’ya ait iki Tu-95 tipi bombardıman uçağına ABD savaş uçaklarınca önleme  yapıldığını açıkladı.

ABD jetlerinden Rus bombardıman uçağına önleme!

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD),  Alaska yakınlarında Kuzey Amerika Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne giren  Rusya’ya ait iki Tu-95 tipi bombardıman uçağına ABD savaş uçaklarınca önleme  yapıldığını açıkladı.

13 Mayıs 2018 Pazar 00:12
ABD jetlerinden Rus bombardıman uçağına önleme!

ABD jetlerinden Rus bombardıman uçağına önleme

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD),  Alaska yakınlarında Kuzey Amerika Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne giren  Rusya’ya ait iki Tu-95 tipi bombardıman uçağına ABD savaş uçaklarınca önleme  yapıldığını açıkladı.

ABD jetlerinden Rus bombardıman uçağına önleme

Konuyla ilgili Anadolu Ajansı’na yazılı açıklama açıklama yapan NORAD  sözcülerinden Binbaşı Andrew Hennessy, yerel saatle 10.00’da Rus Hava  Kuvvetlerine bağlı iki Tu-95 tipi bombardıman uçağına NORAD’a bağlı F-22  uçaklarının önleme yaptığını belirtti.

Söz konusu bombardıman uçaklarının Alaska kıyılarına yakın Hava  Savunma Tanımlama Bölgesi'ne girdiği bilgisini paylaşan Hennessy, F-22  uçaklarının bombardıman uçaklarının Aleutian zincir adaları üzerinden batıya  doğru yönelene kadar önleme yapmaya devam ettiğini bildirdi.

Hennessy, “Rus bombardıman uçakları daha önce Kuzey Amerika egemen  hava sahasına girmemişti.” ifadelerini kullandı

Anahtar Kelimeler:
ABDJETLERİRusUçak
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