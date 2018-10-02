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ABD İsrail'e Güvenlik Yardımını Sürdürecek

ABD İsrail'e Güvenlik Yardımını Sürdürecek

02 Ekim 2018 Salı 07:22
ABD İsrail'e Güvenlik Yardımını Sürdürecek

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, ESKİ ABD BAŞKANI BARACK OBAMA TARAFINDAN İMZALANAN İSRAİL'E 38 MİLYAR DOLARLIK GÜVENLİK YARDIMININ BAŞLAYACAĞINI AÇIKLADI 


DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HEATHER NAUERT: "ABD, İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKINI KOŞULSUZ OLARAK DOĞRULAMAKTA VE BU MUTABAKATIN İSRAİL'İN, KENDİNİ BÖLGEDEKİ TÜM POTANSİYEL DÜŞMANLARA KARŞI ASKERİ OLARAK SAVUNMA KAPASİTESİNE YARDIMCI OLACAĞINA İNANMAKTADIR"


ABD Dışişleri Bakanlığı, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından 2016'da imzalanan İsrail'e 38 milyar dolarlık güvenlik yardımının yeni mali yıl kapsamında başlayacağını bildirdi. 


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı yazılı açıklamada, Obama döneminde imzalanan ve İsrail'e 38 milyar dolarlık askeri destek içeren 10 yıllık mutabakat zaptını överek, Başkan Donald Trump'ın anlaşmayı devam ettireceğini belirtti.


Nauert açıklamasında, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yapılan mutabakat zaptına göre ABD, önümüzdeki 10 yıl boyunca İsrail'in güvenliğini artırmak ve ikili ilişkilerimizi güçlendirmek için İsrail'e yabancı askeri finansman kapsamında 3,3 milyar dolar, füze savunması ve kooperatif programlar için ise 500 milyon dolarlık finansal yardım yapacak.


Bölgede çeşitli tehditlere ve özellikle İran saldırılarına maruz kalan İsrail, ABD'nin değerli ve yetenekli bir dostudur. ABD ise İsrail'in kendini savunma hakkını koşulsuz olarak doğrulamakta ve bu mutabakatın, İsrail'in, kendini bölgedeki tüm potansiyel düşmanlara karşı askeri olarak savunma kapasitesine yardımcı olacağına inanmaktadır."


İSRAİL EN ÇOK YARDIM ALAN ÜLKE
İki ülke arasında ilk olarak 2007'de George W. Bush'un başkanlığı döneminde 10 yıllık bir yardım paketi anlaşması yapılmıştı. Toplamda 30 milyar dolarlık bu anlaşma 2009-2018 dönemini kapsıyordu.


Bush'un yerine gelen eski Başkan Obama ise 2016 yılında İsrail'le benzer bir anlaşma yapmış ve 2019-2028 arasını kapsayan 10 yıllık güvenlik yardımına ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı.  


İsrail, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin en çok yardım gönderdiği ülkelerin başında geliyor. ABD Kongresi Araştırma Servisi'nin rakamlarına göre, Washington yönetimleri İsrail'e bugüne kadar 130 milyar doların üzerinde yardım gönderdi. Bu yardımların çok büyük bölümü askeri alanda yapıldı.
 

Son Güncelleme: 02.10.2018 10:39
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