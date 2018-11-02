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ABD, İran yaptırımlarından, Türkiye dahil 8 ülkeyi muaf tutacak

ABD, İran yaptırımlarından, Türkiye dahil 8 ülkeyi muaf tutacak

02 Kasım 2018 Cuma 15:57
ABD, İran yaptırımlarından, Türkiye dahil 8 ülkeyi muaf tutacak

ABD yönetimi, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarının yeniden hayata geçirileceğini, ancak 8 ülkeye petrol ticaretinde geçici olarak muafiyet tanınacağını açıkladı.

 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konferans bağlantısı yaparak, İran yaptırımlarının, 5 Kasım’dan itibaren yeniden uygulanmaya başlanacağını bildirdi.

 

Buna karşın, 8 ülkeye İran'dan petrol ticareti noktasında geçici muafiyet tanınacağını kaydeden Pompeo, bu ülkelerin de 5 Kasım Pazartesi günü açıklanacağını ifade etti.

Pompeo, ayrıca Avrupa Birliği'ne hiçbir muafiyet tanınmayacağını kaydetti.

 

ANKARA KARARDAN MEMNUN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin, İran yaptırımlarından muafiyet tutacağı ülkelere ilişkin bir açıklama yaptığını belirterek, "Şu anda bize gelen bilgiler Türkiye'nin muafiyet içerisinde olduğu şeklinde ama detayları henüz bize ulaşmadı." dedi.

 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, akşam saatlerinde, İran'a uygulanacak yaptırımlara ilişkin açıklamasına değinen Bakan Dönmez, "Sayın Bakanın, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeye dönük yaptırımların kaldırılmasına veya sınırlandırılmasına yönelik bir açıklaması olmuş. Öncelikle bu pozitif açıklamadan dolayı aslında memnuniyetimi ifade etmek istiyorum." dedi.

 

Dönmez, öteden beri zaten ABD'nin bu yaptırımlarının Türkiye gibi komşu ülkelerde barış, huzur ve ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini ifade ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Hem Dışişleri, hem Enerji Bakanlığımızın hem de ilgili tarafların ABD'de yetkililerle yaptığı müzakerelerde bu konunun altını özellikle çizmiştik. Türkiye'nin arz güvenliği açısından komşu ülkeleriyle petrol ve doğal gaz ticaretinin önemini vurgulamıştık. Gelinen bu noktada anlaşılan o ki bizim öteden beri ifade ettiğimiz tezlerimizin de karşı tarafta belli bir noktada kabul edildiği anlaşılıyor. Varılan bu noktanın bölgenin barış, huzur ve istikrarına olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şu anda bize gelen bilgiler Türkiye'nin de (muafiyet alan ülkeler) içerisinde olduğu şeklinde ama detayları bize henüz ulaşmadı. Detaylar geldikten sonra ilave açıklama ve yorumlarda bulunabiliriz. Bu karar memnuniyet verici."

Son Güncelleme: 03.11.2018 00:29
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