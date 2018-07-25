“ABD, İran'la müzakereyi unutsun“

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "İran'la yeni anlaşma için hazırız" diyen ABD yönetimine, "ABD, tehdit ederek İran'la müzakereyi unutsun." şeklinde cevap verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı sitesindeki yazılı açıklamasında Kasımi, "ABD, tek taraflı, ardı arkası kesilmeyen talepkâr tavırlarla ve tehdit ederek İran'la müzakereyi unutsun." ifadelerini kullandı.

Kasımi, edindikleri tecrübeler nedeniyle ABD'li yöneticilerle görüşmenin güven vermediğini kaydetti.

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, dünkü konuşmasında ABD yönetiminin İran'la yeni bir nükleer müzakere için hazır olduğunu söylemişti.

