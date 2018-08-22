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ABD, İngiltere Ve Fransa'dan Esed Rejimine Kimyasal Silah Mesajı

ABD, İNGİLTERE VE FRANSA'NIN YAYIMLADIĞI ORTAK AÇIKLAMADAN: "ESED REJİMİNİN TEKRAR KİMYASAL KULLANMASI DURUMUNDA HAREKETE GEÇMEKTE KARARLIYIZ"

ABD, İngiltere Ve Fransa'dan Esed Rejimine Kimyasal Silah Mesajı

ABD, İNGİLTERE VE FRANSA'NIN YAYIMLADIĞI ORTAK AÇIKLAMADAN: "ESED REJİMİNİN TEKRAR KİMYASAL KULLANMASI DURUMUNDA HAREKETE GEÇMEKTE KARARLIYIZ"

22 Ağustos 2018 Çarşamba 07:33
ABD, İngiltere Ve Fransa'dan Esed Rejimine Kimyasal Silah Mesajı


ABD, İNGİLTERE VE FRANSA'NIN YAYIMLADIĞI ORTAK AÇIKLAMADAN: "ESED REJİMİNİN TEKRAR KİMYASAL KULLANMASI DURUMUNDA HAREKETE GEÇMEKTE KARARLIYIZ"
"BMGK'NIN DAİMİ ÜYELERİ OLARAK SURİYE REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANMASINI ENGELLEMEK VE BÖYLE BİR KULLANIMDA REJİMİ SORUMLU TUTMAK KONUSUNDAKİ ORTAK KARARLILIĞIMIZI BİR KEZ DAHA TEYİT EDERİZ"
"SURİYE REJİMİNİN SURİYE HALKI İÇİN BU KADAR YOK YIKICI İNSANİ SONUÇLARI OLAN KİMYASAL SİLAH KULLANIMINA GEREKTİĞİ ŞEKİLDE CEVAP VERECEĞİZ"
ABD, İngiltere ve Fransa, "Esed rejiminin tekrar kimyasal kullanması durumunda harekete geçmekte kararlıyız." mesajı verdi.
ABD, İngiltere ve Fransa'nın yaptığı ortak açıklamada, "Guta'daki korkunç sarin gazı saldırısının 5. yılında, Esed rejiminin kimyasal silah kullanmasını kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.
Suriye rejiminin 2012'den bu yana sadece Guta'da değil Han Şeyhun, Latamina ve Duma'da da binlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına yol açan kimyasal silah kullanımına başvurduğu anımsatılan açıklamaya, şöyle devam edildi:
"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri olarak Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasını engellemek ve böyle bir kullanımda rejimi sorumlu tutmak konusundaki ortak kararlılığımızı bir kez daha teyit ederiz."
Ülkelerin Esed rejiminin kimyasal silah kullanımına karşı duruşun değişmediğine işaret edilen açıklamada, "Daha önce de gösterdiğimiz gibi, Suriye rejiminin Suriye halkı için bu kadar yok yıkıcı insani sonuçları olan kimyasal silah kullanımına gerektiği şekilde cevap vereceğiz." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, 23 Ocak'ta Kimyasal Silahların Kullanımının Cezasız Kalmamasına yönelik Uluslararası Ortaklığın kurulmasının memnuniyetle karşılandığı ve tüm ülkelerin bu ortaklığa katılmaya davet edildiği belirtilerek, kimyasal silah kullanımı kurbanları için adalet sağlama konusunda verdikleri söze bağlı oldukları bildirildi.
ABD, İngiltere ve Fransa'nın İdlib'de sivillere ve sivil altyapılara yönelik Suriye rejimi tarafından saldırı düzenlediği haberlerinden ve bunun insani sonuçlarından dolayı derin endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, şunları kaydedildi:
"İleride ve hukuksuz olarak kimyasal silah kullanımından duyduğumuz endişenin altını çiziyoruz. Esed rejimini destekleyen ülkeleri, kimyasal silah kullanımınına karşı küresel normların korunması için güçlerini kullanmaya çağırıyoruz. Bu ülkelerden, bir ülke tarafından kimyasal silahların kontrolsüz kullanılmasının tüm ülkelere karşı kabul edilemez güvenlik tehditi oluşturduğunu fark etmelerini rica ediyoruz. Tüm uluslararası toplumu, Suriye'nin kimyasal silah kullanımını sonlandırmak için sergilediğimiz kollektif çabayı desteklemeye çağırıyoruz. Esed rejiminin tekrar kimyasal kullanması durumunda harekete geçmekte kararlıyız."

 

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Son Güncelleme: 22.08.2018 11:41
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