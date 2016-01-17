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ABD İle İran Arasında Mahkum Değişimi

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İran’da aralarında Washington Post muhabiri Jason Rızaiyan’ın da olduğu 4 ABD vatandaşına karşılık ABD hapishanelerinde tutulan 7 İranlı mahkumun serbest bırakılacağını teyit etti.

ABD İle İran Arasında Mahkum Değişimi

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İran’da aralarında Washington Post muhabiri Jason Rızaiyan’ın da olduğu 4 ABD vatandaşına karşılık ABD hapishanelerinde tutulan 7 İranlı mahkumun serbest bırakılacağını teyit etti.

17 Ocak 2016 Pazar 09:19
ABD İle İran Arasında Mahkum Değişimi
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ABD, İRAN’DA ARALARINDA GAZETECİ RIZAİYAN’IN DA OLDUĞU 4 ABD VATANDAŞINA KARŞILIK ABD HAPİSHANELERİNDE TUTULAN 7 İRANLI MAHKUMUN SERBEST BIRAKILACAĞINI DOĞRULADI

 ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İran’da aralarında Washington Post muhabiri Jason Rızaiyan’ın da olduğu 4 ABD vatandaşına karşılık ABD hapishanelerinde tutulan 7 İranlı mahkumun serbest bırakılacağını teyit etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Washington Post muhabiri Rızaiyan’ın yanı sıra Emir Mirza Hikmeti, Said Abidini ve Rusretullah Husrevi’nin serbest bırakılacaklarını doğruladı.

İran’da kaybolan Amerikan vatandaşı Robert Levinson’ın nerede olduğuna dair İranlı yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü belirten yetkililer, anlaşma karşılığında kendilerinin de ABD hapishanelerinde tutuklu bulunan veya tutuklu olarak yargılanan 6’sı ABD ve İran vatandaşı 7 kişinin serbest bırakılacağını ifade etti.

Yetkililer ayrıca İnterpol’ün arama listesindeki 14 İran vatandaşının da listeden çıkarılacağını belirtti.

İran’ın serbest bırakacağı ABD’li tutukluların İsveç’e ait bir uçakla İran’dan İsviçre’ye uçacağı, oradan da Almanya’nın Landsthul kentindeki ABD askeri üssüne sağlık kontrolleri için intikal ettirileceği kaydedildi.

Washington Post gazetesinin Tahran muhabiri İran doğumlu ABD vatandaşı Rızaiyan, 22 Temmuz 2014'te eşi Yegane Salihi ve bir arkadaşıyla gözaltına alınmıştı. Bir süre sonra Salihi ve arkadaşı serbest bırakılmış ancak Rızaiyan'ın tutukluluk hali devam etmişti.

ABD Başkanı Barack Obama, Mart 2015’te Tahran yönetimine çağrıda bulunarak, Rızaiyan ve diğer ABD'lilerin serbest bırakılmasını istemişti.

Serbest bırakılacakların arasında yer alan Emir Mirza Hikmeti, ailesinin verdiği bilgiye göre 2011 yılında babaannesini ziyaret etmek için gittiği İran’da birkaç hafta sonra tutuklandı. Bir dönem deniz piyade erliği yapan ve Arapça ve Farsça dil bilimcisi olan Hikmeti, casusluk ve diğer suçlamalarla hapiste bulunuyordu.

Aslen İranlı olan papaz Said Abidini ise İran devletini yıkmaya teşebbüs suçlamalarından 2013 yılında mahkum edilmişti.

ANLAŞMADAN BAĞIMSIZ OLARAK

ABD, İran ile aralarındaki bugün yapılan mahkum değişimi anlaşmasından bağımsız olarak Tahran yönetiminin bir Amerikalı öğrenciyi daha serbest bıraktığını duyurdu.

ABD’li yetkililer, İran’da tutuklu bulunan Matthew Trevithick isimli öğrencinin serbest bırakıldığını teyit etti. Yetkililer, Trevithick’in ABD’ye dönmek için yola çıktığını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
ABD İle İran Arasında Mahkum Değişimi
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