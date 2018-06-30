ABD İle Fas'tan İlişkileri Güçlendirme Kararı

Fas ile ABD'nin askeri, güvenlik, terörle mücadele başta olmak üzere bütün alanlarda ilişkilerini güçlendireceği bildirildi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile başkent Rabat'ta düzenlediği ortak basın toplantısında, görüşmenin her alandaki ikili ilişkilerin gücünü vurgulamak ve son dönemde elde edilen ilerlemelerin üzerinde durmak için gerçekleştiğini belirtti.

Burita, ABD ile Fas'ın bu yıl "Afrika Aslanı" tatbikatında askeri ilişkilerine ivme kazandırdığını, ayrıca terör ve örgütlü suçlarla ilgili güvenlik alanında bir dizi görüşme ve saha iş birliği yaptığını ifade etti.

Faslı Bakan ayrıca, iki tarafın da gelecek haftalarda siyaset, güvenlik, ekonomi ve kültür alanlarındaki ilişkilerine canlılık katmak için çalışmaya karar verdiğini söyledi.

ABD'li Bakan Yardımcısı Sullivan ise ülkesinin ticari ve kültürel ilişkiler aracılığıyla Fas halkı ile bağlarını güçlendirme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

İki ülke arasında uzun süredir devam eden ortaklığın güçlü olduğunu ve olacağını belirten Sullivan Fas'ın, ABD'nin NATO dışındaki resmi müttefiki olduğunu dile getirdi.

Fas'ın terörle mücadelede, Dünya Terörle Mücadele Forumu ve terör örgütü DEAŞ'a karşı koalisyon aracılığıyla üstlendiği aktif role işaret eden Sullivan, Fas'ın ABD ile serbest ticaret anlaşması olan tek Afrika ülkesi olduğuna ve 2006'dan bu yana iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 300 arttığına dikkati çekti.

