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ABD ile Çin arasında 2 trilyon dolarlık savaş

ABD ile Çin arasında yarın uygulamaya geçecek gümrük tarifeleri öncesi ipler iyice gerildi. Çin “Savaşa hazırız” mesajı verdi. Fitch, savaşın küresel ticarete maliyetinin 2 trilyon dolar olacağı uyarısında bulundu.

ABD ile Çin arasında 2 trilyon dolarlık savaş

ABD ile Çin arasında yarın uygulamaya geçecek gümrük tarifeleri öncesi ipler iyice gerildi. Çin “Savaşa hazırız” mesajı verdi. Fitch, savaşın küresel ticarete maliyetinin 2 trilyon dolar olacağı uyarısında bulundu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 09:14
ABD ile Çin arasında 2 trilyon dolarlık savaş

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ticaret savaşlarının küresel ticarete maliyetini hesapladı. ABD'nin gümrük vergisi artışlarıyla başlayan ticaret savaşlarının büyümesi halinde bunun küresel ticarete maliyetinin 2 trilyon doları bulabileceği uyarısı yapıldı. ABD hükümetinin ticaret açığını azaltmak amacıyla Çin, Avrupa Birliği, Kanada veMeksika'ya karşı uyguladığı vergi artışlarının küresel ticarete ilişkin gerilimleri artırdığı belirtildi. Washington yarın 34 milyar dolar değerinde Çin malına gümrük tarifesi uygulamaya başlayacak. Çin de bunun karşılığında aynı değerde Amerikan ürününe vergi uygulayarak misilleme yapmaya hazırlanıyor.

NE KADARLIK ETKİSİ VAR?

ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatı önlemlerinin ülkede yeni araç ve parçalarına ilişkin olarak 322 milyar dolarlık bir etki oluşturabileceği belirtildi. Çin'in misillemesinin de 188 milyar dolarlık bir maliyeti olabileceğine vurgu yapıldı.

TRUMP NAFTA'DAN ÇIKABİLİR

Fitch, ABD'nin ilerleyen dönemde Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'nden (NAFTA) tamamen çekilebileceği, ticaretteki gerilimin daha da artabileceğini vurguladı. Fitch'in Baş ekonomisti Brian Coulton bu gerilimin küresel ticarette trilyonlarca dolarlık daralmanın yanı sıra, ABD ithalat fiyatlarında yüzde 35 ila 40'lık bir şok ve ABD'nin GSYH'sine 0.5 puanlık negatif bir etki bekliyor.

ÇİN: TİCARET SAVAŞINA HAZIRIZ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Knag, ABD ile çıkması muhtemel bir ticaret savaşına hazır olduklarını söyledi. Ticaret anlaşmazlığı Çin şirketlerini de etkiliyor. ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı bir daire, güvenlik riskleri nedeniyle Çin'in devlet tarafından işletilen en büyük telekom operatörü China Mobile'e lisans verilmemesi uyarısında bulundu. Amerikalı Ford ve Tesla, soya fasulyesi çiftlikleri ve viski damıtma tesislerinin de dahil olduğu birçok sektörün Çin'in misillemelerinden etkilenmesi bekleniyor.

AB ENGELLEMEK İÇİN GÖRÜŞECEK

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, ABD ile gerçekleşebilecek olası bir ticaret savaşını engellemek için ek gümrük vergilerinin azaltılması konusunda dünyanın en büyükotomobil ihracatçılarıyla görüşmeyi düşünüyor. Financial Times'da yer alan habere göre teklif, AB'nin yönetim merkezi Brüksel'de Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşecek olan görüşme öncesi değerlendiriliyor. Haberde adı verilmeyen üç diplomatın, knuyu gündeme getirdiği belirtildi.

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