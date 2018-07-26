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ABD ile AB ticaret bariyerlerini sıfırlamak için anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, yükselen ticaret gerilimlerini sonlandırmak üzere yaptıkları toplantı uzlaşmayla sonuçlandı.

ABD ile AB ticaret bariyerlerini sıfırlamak için anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, yükselen ticaret gerilimlerini sonlandırmak üzere yaptıkları toplantı uzlaşmayla sonuçlandı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 07:25
ABD ile AB ticaret bariyerlerini sıfırlamak için anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, yükselen ticaret gerilimlerini sonlandırmak üzere yaptıkları toplantı uzlaşmayla sonuçlandı.
Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ve Juncker, başarılı geçen görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.
ABD-AB ilişkilerinde yeni bir dönem başlatmak üzere bir araya geldiklerini belirten Donald Trump, "Bu yüzden, bugün AB ile otomobil harici endüstriyel ürünlere yönelik tarifeleri, tarife dışı kısıtlamaları ve sübvansiyonları sıfırlamaya çalışmak konusunda anlaşma sağladık." dedi.
Trump, kimyasal ve tarımsal ürünlere yönelik ticaret bariyerlerini azaltmak konusunda mutabık kaldıklarını kaydederken, Amerikalı çiftçilere AB'nin çok kısa süre içerisinde ABD'den soya fasülyesi ithalatına yeniden başlayacağını müjdeledi.
Bu adımların ABD ile AB arasındaki ticareti daha adil hale getireceğini vurgulayan ABD Başkanı Trump, ayrıca AB'nin ABD'den büyük miktarlarda sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satın alacağını da bildirdi.
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'a davet edildiğimde tek niyetim anlaşmaya varabilmekti ve bugün anlaşma sağladık" dedi.
Juncker, ABD ile AB arasında otomobil harici endüstriyel ürünlerin ithalatına yönelik ticaret bariyerlerinin sıfırlanması konusunda mutabık kaldıklarını belirtirken, bunun kendisinin en önemli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.
Ayrıca, enerji alanındaki işbirliğini güçlendirmek konusunda anlaştıklarını aktaran Juncker, "ABD'den daha fazla sıvılaştırılmış doğalgaz alacağız. Bu diğerleri için de bir mesaj" ifadelerini kullandı. Juncker ayrıca AB'nin ABD'den daha fazla soya fasülyesi ithal edeceğini teyit etti.
ABD ile AB'nin uluslararası ticaret standartları konusunda da işbirliği yapacağını bildiren Juncker, Dünya Ticaret Örgütü'nün yeniden düzenlenmesi konusunda birlikte çalışmaya karar verdiklerini de aktardı.
AB Komisyonu Başkanı Juncker, tarafların müzakereler sürerken gerilimi artıracak adımlardan kaçınacağına işaret ederek, "Bunlar elbette, müzakereler sürerken, taraflardan biri vazgeçmediği sürece, yeni tarifelerin askıya alınacağı ile çelik ve alüminyuma yönelik mevcut tarifelerin yeniden gözden geçirileceği mutabakatına bağlı" diye konuştu.
 

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Son Güncelleme: 26.07.2018 10:57
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