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ABD iki Türk bakana yaptırımları kaldırdı

ABD iki Türk bakana yaptırımları kaldırdı

02 Kasım 2018 Cuma 15:57
ABD iki Türk bakana yaptırımları kaldırdı

ABD Maliye Bakanlığı, Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğu nedeniyle yaptırım listesine aldığı iki Türk bakanı listeden çıkardığını açıkladı.

 

Ağustos ayında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya getirilen yaptırımlar kaldırıldı.

 

İki bakan, Amerika'nın başka ülkelerdeki insan hakları ihlalleri konusunda belirli kişilere yaptırım uygulamasını öngören Küresel Magnitsky Yasası altında yaptırım listesine alınmıştı.

 

Amerika’nın bu açıklamasının ardından Türkiye de aynı şekilde iki Amerikalı bakana uyguladığı yaptırımları kaldırdı. Türkiye Amerika'nın yaptırım kararından sonra misilleme olarak İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ve Adalet Bakanı Jeff Sessions’a da yaptırım getirmişti.

 

Rahip Brunson, iki yıl süren tutukluluğunun ardından geçen ay tahliye edilmiş ve Amerika’ya dönmüştü.

Son Güncelleme: 03.11.2018 00:23
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