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ABD Hane Halkının Yüzde 43'ü Yiyecek ve Konut İhtiyacını Karşılayamıyor

ABD'de toplam hane halkının yaklaşık yüzde 43'ünün yiyecek ve konut gibi temel gereksinimleri karşılayamadığı bildirildi.

ABD Hane Halkının Yüzde 43'ü Yiyecek ve Konut İhtiyacını Karşılayamıyor

ABD'de toplam hane halkının yaklaşık yüzde 43'ünün yiyecek ve konut gibi temel gereksinimleri karşılayamadığı bildirildi.

18 Mayıs 2018 Cuma 06:41
ABD Hane Halkının Yüzde 43'ü Yiyecek ve Konut İhtiyacını Karşılayamıyor


ABD'de toplam hane halkının yaklaşık yüzde 43'ünün yiyecek ve konut gibi temel gereksinimleri karşılayamadığı bildirildi.
ABD'nin en büyük kar amacı gütmeyen kuruluşlarından olan United Way'in ALICE Projesi kapsamında hazırladığı araştırma raporu yayımlandı.
Raporda, ülkede bulunan 119 milyon hane halkının 50,8 milyonunun (yüzde 42,6'sının) yiyecek, konut, sağlık, çocuk bakımı, ulaşım ve cep telefonu gibi temel yaşam gereksinimlerini aylık bütçeleriyle karşılayamadığı belirtildi.

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ABD'de 16,1 milyon hane halkının (yüzde 13,5'inin) federal yoksulluk sınırının altında yaşadığına yer verilen raporda, 34,7 milyon hane halkının (yüzde 29,1'inin) ise federal yoksulluk sınırın üzerine olduğu ancak modern ekonomik koşullarda hayatta kalmak için gerekli aylık bütçeye sahip olmadığı ifade edildi.
Ülkenin 18 eyaletinde yapılan araştırmaya göre, bu eyaletlerin her birinde hane halkının yüzde 30'undan fazlasının temel ihtiyaçlarını gidermek için yeterli bütçeye sahip olmadıkları bildirildi.
Raporda, ABD'nin en zengin eyaletlerinden olan Kaliforniya'da ve turizm cenneti olarak kabul edilen Hawaii'de hane halkının yüzde 49'unun yoksullukla mücadele ettiğine dikkat çekildi.
Ayrıca, raporda, ABD'deki tam zamanlı işlerin üçte ikisinin saat başına 20 dolar (89 Türk lirası) veya yılda 40 bin dolardan (178 bin Türk lirasından) daha az gelir sağladığı bilgisine yer verildi.
 

Son Güncelleme: 18.05.2018 10:46
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