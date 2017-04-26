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26 Nisan 2017 Çarşamba 06:52

Abd, Güney Kore'ye Dünyanın En Büyük Denizaltılarından Birini Gönderdi

ABD tarafından &#34;Ohio sınıfı&#34; güdümlü balistik füze denizaltısı USS Michigan, Güney Kore’nin Busan Limanı'na gönderildi.

Abd, Güney Kore'ye Dünyanın En Büyük Denizaltılarından Birini Gönderdi
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BALİSTİK GÜDÜMLÜ FÜZE FIRLATMA ÖZELLİĞİNE SAHİP USS MİCHİGAN DENİZALTISI, BUSAN LİMANI'NA ULAŞTI

ABD DONANMASI KORE KOMUTANI TUĞAMİRAL COOPER:  “BU ZİYARET ABD VE GÜNEY KORE DONANMALARININ ARASINDAKİ ORTAKLIĞIN EN İYİ ÖRNEKLERİNDEN BİRİDİR”

ABD tarafından "Ohio sınıfı" güdümlü balistik füze denizaltısı USS Michigan, Güney Kore’nin Busan Limanı'na gönderildi.

AA muhabirinin ABD Donanması Kore Komutanlığından edindiği bilgiye göre, batı Pasifik bölgesinde rutin görevde bulunan nükleer kapasiteli denizaltı, 25 Nisan’da Busan Limanı'na ulaştı.

Limanda ne kadar kalacağı belirtilmeyen söz konusu denizaltının, Güney Kore donanma unsurları ile tatbikatlar yapması öngörülüyor.

ABD Donanması Kore Komutanı Tuğamiral Brad Cooper, “Bu ziyaret ABD ve Güney Kore donanmalarının arasındaki ortaklığın en iyi örneklerinden biridir.” dedi.

Güney Kore donanması ile yılın her günü birlikte çalıştıklarını aktaran Tuğamiral Cooper, "Bu liman ziyareti, Michigan’da görevli denizcilerin, her gün Güney Kore denizcilerinde gördüğümüz Busan kültürünün tadını çıkarmalarını sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

AA muhabirine konuşan bir Savunma Bakanlığı yetkilisi ise denizaltının ziyaretinin, son zamanlarda Kuzey Kore ile olan gerginlik ile ilişkisi bulunduğunu söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, “ABD’nin en güçlü dört denizaltısından biri olan USS Michigan’ın ziyareti elbette mevcut konjonktürden bağımsız değildir ancak çok da büyük beklentiler veya satır arası okumaları olmaması gerekir. Pasifik’te uluslararası hukuka uygun olarak her türlü manevrayı yapıyoruz zaten.” dedi.

ABD’nin füze güdümlü Ohio sınıfı dört denizaltısından biri olan USS Michigan, saklanma özelliğinin yanı sıra son teknoloji iletişim ve güdümlü füze fırlatma kabiliyetine sahip. 170 metre uzunluğunda ve 18 bin ton ağırlığındaki USS Michigan, dünyadaki en büyük denizaltılarından biri olarak biliniyor.

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