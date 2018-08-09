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ABD gözdağı verdi: Artık zamanı geldi!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: 'ABD Uzay Kuvvetleri'ni kurmanın zamanı geldi' 'Başkan'ın da söylediği gibi ABD'nin sadece uzaydaki varlığı yetmez, uzayda hakimiyet sağlamalıyız ve bunu yapacağız'.

ABD gözdağı verdi: Artık zamanı geldi!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: 'ABD Uzay Kuvvetleri'ni kurmanın zamanı geldi' 'Başkan'ın da söylediği gibi ABD'nin sadece uzaydaki varlığı yetmez, uzayda hakimiyet sağlamalıyız ve bunu yapacağız'.

09 Ağustos 2018 Perşembe 21:10
ABD gözdağı verdi: Artık zamanı geldi!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: 'ABD Uzay Kuvvetleri'ni kurmanın zamanı geldi' 'Başkan'ın da söylediği gibi ABD'nin sadece uzaydaki varlığı yetmez, uzayda hakimiyet sağlamalıyız ve bunu yapacağız'. , ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile Savunma Bakanlığında (Pentagon) ABD Uzay Kuvvetleri'nin kurulmasına ilişkin açıklamada bulundu. Eski yönetimlerin uzayı ihmal ettiğini belirten Pence, uzayın artık kalabalık ve tartışmalı bir yer haline geldiğini ve ABD'nin uzaydaki üstünlüğünü koruması gerektiğini söyledi. Pence, ABD'nin, askeri gücünü ortaya çıkan tehditlere karşı hızlı şekilde adapte ettiğine dikkati çekerek, "Silahlı Kuvvetlerimizin tarihinde bir sonraki büyük bölümü yazmanın zamanı geldi. Bir sonraki savaş sahasına hazırlanmak, ülkemiz ve halkımıza yönelik yeni nesil tehditleri caydırmak ve yenmek için Amerika'nın en iyi ve en cesurlarını göreve çağırmanın zamanı geldi. ABD Uzay Kuvvetleri'ni kurmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın haziran ayında Pentagon'a Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nın kurulmasına ilişkin hazırlık yapma talimatı verdiğini hatırlatan Pence, "Başkan'ın da söylediği gibi ABD'nin sadece uzaydaki varlığı yetmez, uzayda hakimiyet sağlamalıyız ve bunu yapacağız." diye konuştu. Pence, Uzay Kuvvetleri konusunda Kongre'nin desteğini de aldıklarını dile getirerek, bu kuvvetin hava, kara, deniz, deniz piyadeleri ve sahil güvenlik komutanlıklarının yanı sıra altıncı bir komutanlık olacağını kaydetti. Pentagon'un Uzay Kuvvetleri'nin kurulmasına ilikin tavsiye raporu hazırladığına işaret eden Pence, "Yönetimimiz Uzay Kuvvetleri'ni 2020 yılına kadar kurma hedefiyle bu tavsiyeleri uygulamak üzere yakın zamanda adım atacak." değerlendirmesinde bulundu. Pence ayrıca, Kongre'nin gelecek 5 yıl içinde uzay çalışmaları için 8 milyar dolar ek fon ayıracağı bilgisini verdi. ÇİN VE RUSYA İLE REKABET VURGUSU Öte yandan, Pence, Çin ile Rusya'nın son zamanlarda birçok hipersonik silah ve araç geliştirdiklerini, ABD'nin uzaydaki üstünlüğünü tehdit ettiklerini söyledi. Çin'in 2007'de kendi uydularından birini vurduğunu hatırlatan Pence, bu olayın Çin'in uzayı silahlandırma konusunda gelişen kapasitesini gösterdiğine dikkati çekti. Pence, Rusya'nın uzay istasyonları ve uydulara zarar verebilecek lazer sistemi üzerinde çalıştığını belirterek, uçaklardan uzaydaki uydulara fırlatılabilecek füze sistemleri tasarladıklarının iddia edildiğini anlattı. Pence, "Faaliyetlerinin de gösterdiği gibi düşmanlarımız uzayı zaten bir savaş alanına çevirmiş ve ABD bu meydan okumalara karşı geri durmayacak." dedi. Mattis, geçen gün Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kurma fikrini desteklediğini söylemiş, "Uzaya gelişen bir savaş alanı olarak bakmalıyız ve kuracağımız şeylerden biri de elbetteki muharip bir kuvvet komutanlığıdır. Bu da içinde bulunduğumuz bir süreçtir." yorumunu yapmıştı. ABD Başkanı Trump, haziran ayındaki bir ulusal güvenlik toplantısında, Pentagon'a, Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nde 6'ncı Kuvvet Komutanlığı olarak "Uzay Kuvvetleri Komutanlığı" kurma konusundaki süreci başlatma talimatı vermişti.
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