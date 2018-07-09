ABD, Erbil'de dünyanın en büyük başkonsolosluğunu inşa ediyor

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve ABD Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman’ın katılımıyla Erbil’de, dünyanın en büyük ABD konsolosluğunun temeli atıldı.

ABD'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de askeri üs kuracağı iddiaları uzun süredir gündemdeydi.

İlk resmi açıklama Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Helgurt Hikmet'den gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde konsolosluğun temeli atıldı. Açılış törenine Başbakanı Neçirvan Barzani ve ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman da katıldı.

Milyon dolarlara mal olacak

ABD konsolosluğu 795 milyon dolara mal olacak ve 2022'de bitecek. Ayrıca 200 bin metrekare büyüklüğüyle dünyanın en büyük konsolosluğu.

Böylelikle çok sayıda asker konuşlanacak.

30 ülkenin temsilciliği var

ABD, Erbil’deki ilk diplomatik temsilciliğini 2007 yılında açtı.

30’dan fazla Arap ülkesi ve yabancı ülkenin, IKBY'de konsoloslukları ve temsilcilikleri var. Bunların içinde Rusya, Çin, İngiltere, Fransa da var.

DEAŞ'la mücadele

Irak'ta terör örgütü DAEŞ ile mücadele için farklı ülkelerden binlerce yabancı asker görev yapıyordu.

ABD, Irak'ın işgali sonrası 2010 yılında askerlerini geri çekme kararı aldı. DAEŞ'in bölgede güç kazanmasıyla bölgeye yeniden askeri güç göndermişti.

Peşmerge ve koalisyon anlaştı

Peşmerge ve koalisyon güçlerinin tartışmalı bölgelerdeki güvenliğin temin edilmesi ve askeri planın tekrar gözden geçirilmesi için anlaşmaya vardı.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler, 16 Ekim 2017 tarihinden bu yana, Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgelerin yüzde 90'ında denetimi ele aldı.

Terör örgütünün eylemleri sürüyor

Peşmerge güçleri ise IKBY sınırlarına çekilmişti. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığının tamamen sona erdiğini ilan etti.

Ancak teröristler özellikle tartışmalı bölgelerde intihar saldırıları, yol kesme ve adam kaçırma gibi eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Mahmur ilçesinde askeri üssü var

ABD geçen yıl Mahmur ilçesinde askeri üs kurmuştu. Mahmur ilçesi Erbil kent merkezinin yaklaşık 40 kilometre güneybatısında.

ABD, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu için Irak ordusuna destek vermek için Mart 2016'da Kayyara Askeri Üssü'nü kurmuştu.