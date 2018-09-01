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ABD durdurdu, Almanya devreye girdi: Biz veririz

Almanya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımı azalttığı Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yaptığı bağışları önemli oranda artırma kararı aldı. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Avrupa Birliği'ne de ek yardımda bulunması için çağrıda bulundu.

ABD durdurdu, Almanya devreye girdi: Biz veririz

Almanya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımı azalttığı Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yaptığı bağışları önemli oranda artırma kararı aldı. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Avrupa Birliği'ne de ek yardımda bulunması için çağrıda bulundu.

01 Eylül 2018 Cumartesi 09:51
ABD durdurdu, Almanya devreye girdi: Biz veririz

Almanya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımı azalttığı Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yaptığı bağışları önemli oranda artırma kararı aldı. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Avrupa Birliği'ne de ek yardımda bulunması için çağrıda bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarına gönderdiği mektupta artırılan yardımların Trump yönetiminin 217 milyon dolarlık kesintisini kapatmaya yetmeyeceği ve AB’nin de ek yardımda bulunması gerektiğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Maas’ın aktardığına göre Almanya bu yıl UNRWA’ya 81 milyon Euro ödedi. Maas, bu miktarın ne kadar artırılacağına dair bilgiyi ise paylaşmadı.

Maas mektubunda UNRWA’nın bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynayarak istikrara da katkıda bulunduğunu belirtti. Alman bakan, örgütün çalışamaz duruma düşmesinin “kontrol edilmesi mümkün olmayan zincirleme etkilere neden” olabileceğini de sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump, İsrail ile barış sürecinin tıkanmasından sorumlu olduklarını iddia ederek Filistinlilere yapılan yardımları dondurmuştu. 1949’da kurulan UNRWA, Filistin özerk bölgeleriyle Suriye, Ürdün ve Lübnan’da yaşayan beş milyon kişiye yardım ediyor. Ajansın ağırlıklı çalışmaları arasında Gazze Şeridi’nin gıda maddesi ihtiyacının karşılanması yer alıyor.

İnsan hakları örgütleri elektrik kesintileri, içme suyunun kirlenmesi ve işsizlik yüzünden Gazze Şeridi’nde yaşayan iki milyon Filistinlinin son derece zor hayat şartlarıyla boğuştuğunu bildiriyor.

Washington Post gazetesinde Perşembe günü çıkan bir habere göre Başkan Trump, yardım ajansına yapılan yardımları tamamen bitirme ve daha az Filistinliye iltica hakkı tanıma kararı aldı. ABD UNRWA’nın 1 milyar 100 milyon dolarlık bütçesinin yüzde 30’unu karşılamaktaydı.

Son Güncelleme: 01.09.2018 09:53
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