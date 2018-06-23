ABD Donanmasından göçmenler için yeni plan

ABD'deki göçmen sorunu büyürken yeni bir iddia ortaya atıldı. ABD Donanması, göçmenler için yerleşim tesisi hazırlığında.

ABD'de göçmen çocuklarının ebeveynlerinden ayrılması tartışması sürüyor. Protestolar devam ederken Başkan Donald Trump üzerinde baskı da artıyor.

Planların hepsi iç yazışmada

ABD'nin göçmenlerle ilgili yeni planı Time dergisinin ele geçirdiği taslak halindeki iç yazışmada ortaya çıktı.

Kaliforniya, Alabama ve Arizona'da kullanılmayan hava üslerine binlerce göçmen için çadır kamplar kurulmasını planlıyor.

6 ay içinde faaliyette

Alabama'daki hava üsleri 25 bin, Kaliforniya'da iki ayrı üssün 47 biner kişiyi barındıracak.

Donanma 6 aylık süreçte 25 bin kişi için çadır kenti faaliyete geçirecek. Bunun için de 233 milyon dolar harcayacak.

Donanma sözcüsü Yüzbaşı Greg Hicks, Time'a yaptığı açıklamada, planları içeren iç yazışma belgelerini tartışmanın uygun olmayacağını söyledi.

Trump'ın uygulamayı durduran kararnameye imza atmasından iki gün sonra, Pentagon'a göçmen çocuklar için hazırlık yapılması talimatı verildi.

20 bin yatak talebi

Bir Pentagon yetkilisi, yasa dışı göçmenlerden alınan çocukların yerleştirilmesi için askeri üslerde 20 bin yatak hazırlanmasının istendiğini açıkladı.

Temsilciler Meclisinin önünde göçmen çocukların ayrılması ve ülkede tartışılan diğer göçmenlik sorunlarıyla ilgili iki ayrı tasarı var.

Tasarılarda neler var?

Tasarılar, Meksika sınırına duvar inşa projesine 25 milyar dolar fon sağlanmasını, yeşil kart piyangosu sisteminde değişiklikler yapılmasını ve çocuk yaşta ülkeye gelen genç göçmenlere vatandaşlık yolunun açılmasını içeriyor.