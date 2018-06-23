banner283
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95852
ALTIN
190.824
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.2018
EURO
5.4311
Yol trafiğe açıldı!
Yol trafiğe açıldı!
Kazada ölenlerin isimleri açıklandı!
Kazada ölenlerin isimleri açıklandı!
Trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Müşteki tecavüzden zor kurtuldu
MÜŞTEKİ TECAVÜZDEN ZOR KURTULDU
banner282

ABD Donanmasından göçmenler için yeni plan

ABD'deki göçmen sorunu büyürken yeni bir iddia ortaya atıldı. ABD Donanması, göçmenler için yerleşim tesisi hazırlığında.

ABD Donanmasından göçmenler için yeni plan

ABD'deki göçmen sorunu büyürken yeni bir iddia ortaya atıldı. ABD Donanması, göçmenler için yerleşim tesisi hazırlığında.

23 Haziran 2018 Cumartesi 20:27
ABD Donanmasından göçmenler için yeni plan

ABD Donanmasından göçmenler için yeni plan

ABD'deki göçmen sorunu büyürken yeni bir iddia ortaya atıldı. ABD Donanması, göçmenler için yerleşim tesisi hazırlığında.

ABD'de göçmen çocuklarının ebeveynlerinden ayrılması tartışması sürüyor. Protestolar devam ederken Başkan Donald Trump üzerinde baskı da artıyor.

Planların hepsi iç yazışmada

ABD'nin göçmenlerle ilgili yeni planı Time dergisinin ele geçirdiği taslak halindeki iç yazışmada ortaya çıktı.

Kaliforniya, Alabama ve Arizona'da kullanılmayan hava üslerine binlerce göçmen için çadır kamplar kurulmasını planlıyor. 

6 ay içinde faaliyette

Alabama'daki hava üsleri 25 bin, Kaliforniya'da iki ayrı üssün 47 biner kişiyi barındıracak. 

Donanma 6 aylık süreçte 25 bin kişi için çadır kenti faaliyete geçirecek. Bunun için de 233 milyon dolar harcayacak.

banner277
Sözcü Hicks sinyali verdi

Donanma sözcüsü Yüzbaşı Greg Hicks, Time'a yaptığı açıklamada, planları içeren iç yazışma belgelerini tartışmanın uygun olmayacağını söyledi. 

Trump'ın uygulamayı durduran kararnameye imza atmasından iki gün sonra, Pentagon'a göçmen çocuklar için hazırlık yapılması talimatı verildi.

20 bin yatak talebi

Bir Pentagon yetkilisi, yasa dışı göçmenlerden alınan çocukların yerleştirilmesi için askeri üslerde 20 bin yatak hazırlanmasının istendiğini açıkladı. 

Temsilciler Meclisinin önünde göçmen çocukların ayrılması ve ülkede tartışılan diğer göçmenlik sorunlarıyla ilgili iki ayrı tasarı var.

Tasarılarda neler var?

Tasarılar, Meksika sınırına duvar inşa projesine 25 milyar dolar fon sağlanmasını, yeşil kart piyangosu sisteminde değişiklikler yapılmasını ve çocuk yaşta ülkeye gelen genç göçmenlere vatandaşlık yolunun açılmasını içeriyor.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika, Güney Kore'yi 2-1'le Geçti!
Meksika, Güney Kore'yi 2-1'le Geçti!
İranlı Tuğgeneral Suriye'de Öldürüldü!
İranlı Tuğgeneral Suriye'de Öldürüldü!
İsrail'den Gazze'ye Füze!
İsrail'den Gazze'ye Füze!
Gazzelilerden Türkiye ve Erdoğan'a Teşekkür!
Gazzelilerden Türkiye ve Erdoğan'a Teşekkür!
"FKÖ “ABD'li Yetkililerin Bölge Turu Filistin Yönetimini Devirme Amacı Taşıyor“
"FKÖ “ABD'li Yetkililerin Bölge Turu Filistin Yönetimini Devirme Amacı Taşıyor“
Yunanistan Ve Arnavutluk Arasında Deniz Sınırı Görüşmelerinin Olumlu Ve Dostane Bir Atmosferde Geçtiği Belirtildi
Yunanistan Ve Arnavutluk Arasında Deniz Sınırı Görüşmelerinin Olumlu Ve Dostane Bir Atmosferde Geçtiği Belirtildi
Suudi Arabistan’da Reformlar… Kadınlara Yönelik Direksiyon Yasakları Yarın Kalkacak
Suudi Arabistan’da Reformlar… Kadınlara Yönelik Direksiyon Yasakları Yarın Kalkacak
Reformcu Cumhurbaşkanı Hatemi ABD İle Diyalog Çağrısına Karşı!
Reformcu Cumhurbaşkanı Hatemi ABD İle Diyalog Çağrısına Karşı!
ABD Donanması Askeri Üslerde Göçmen Kampları İnşa Etmeyi Planlıyor...
ABD Donanması Askeri Üslerde Göçmen Kampları İnşa Etmeyi Planlıyor...
ABD, Kuzey Kore'ye tabut gönderiyor...
ABD, Kuzey Kore'ye tabut gönderiyor...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim