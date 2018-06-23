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ABD Donanması Askeri Üslerde Göçmen Kampları İnşa Etmeyi Planlıyor...

ABD Donanmasının, ülkedeki askeri üslerde göçmen kampları inşa etmeyi planladığı bildirildi.

ABD Donanması Askeri Üslerde Göçmen Kampları İnşa Etmeyi Planlıyor...

ABD Donanmasının, ülkedeki askeri üslerde göçmen kampları inşa etmeyi planladığı bildirildi.

23 Haziran 2018 Cumartesi 12:23
ABD Donanması Askeri Üslerde Göçmen Kampları İnşa Etmeyi Planlıyor...

ABD Donanmasının, ülkedeki askeri üslerde göçmen kampları inşa etmeyi planladığı bildirildi.
Time dergisinin ele geçirdiği taslak halindeki iç yazışmada, Kaliforniya, Alabama ve Arizona'da kullanılmayan hava üslerine binlerce göçmen için çadır kamplar kurulması planlandığı ifade ediliyor.
Yazışmada Alabama'daki hava üslerinin 25 bin, Kaliforniya'da iki ayrı üssün 47 biner kişiyi barındırabileceği belirtiliyor.
İç yazışmada donanmanın 6 aylık süreçte 25 bin kişi için çadır kenti faaliyete geçirebileceği, bunun için 233 milyon dolar harcayacağı hesap ediliyor.

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Donanma sözcüsü Yüzbaşı Greg Hicks, Time'a yaptığı açıklamada, planları içeren iç yazışma belgelerini tartışmanın uygun olmayacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü başkanlık kararnamesiyle ebeveynleri yakalanan göçmen çocukları alıkoyma uygulamasını durdurmuştu.
Ardından ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığının, Savunma Bakanlığından (Pentagon), ülkeye yasa dışı yollarla girerken yakalanan göçmenlerin alıkonulan çocukları için 20 bin yatak hazırlaması talebinde bulunduğu bildirilmişti.
 

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Son Güncelleme: 23.06.2018 15:26
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