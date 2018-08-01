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ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert'ten 'Papaz Branson' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, “Papaz Branson’un hemen eve gönderilmesini istiyoruz. Kesinlikle çok geç kalındı” dedi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert'ten 'Papaz Branson' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, “Papaz Branson’un hemen eve gönderilmesini istiyoruz. Kesinlikle çok geç kalındı” dedi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:55
ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert'ten 'Papaz Branson' açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert'ten 'Papaz Branson' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, “Papaz Branson’un hemen eve gönderilmesini istiyoruz. Kesinlikle çok geç kalındı” dedi.

Basın toplantısında konuşan Sözcü Heather Nauert Türk Hükümetine karşı ciddi yaptırımlar uygulanabileceğinin Başkan Yardımcısı Mike Pencetarafından dile getirildiğini söyledi.

Nauert “Bu konuda ABD Hükümeti, TürkiyeHükümeti ile defalarca görüştü” dedi.

Bahsedilen yaptırımların ne olduğu konusunda açıklama yapamayacağını belirten Nauert, Brunson'ın ev hapsine alınmasını “doğru yönde bir adım “olarak nitelendirdi.

Nauert ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile hafta sonu görüştüğünü belirterek “Konu hakkında daha fazla açıklama yapamam. Konu çok hassas” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sadece Brunson'ı değil göz altında bulunan diğer Türkiye vatandaşı ABD konsolosluk çalışanlarının da serbest bırakılması için çalıştıklarını anlatan Nauert “Çalışanlarımızı hapisten çıkartmak için her şeyi yapıyoruz” dedi.

Türkiye'de yargı bağımsızlığına inanılıp inanılmadığı, inanılıyorsa neden yargının işleyişine müdahale ettikleri konusunda gelen bir soruyaysa Nauert “Amacımız insanlarımızı hapisten çıkartmak ve eve getirmek. Bu söyleyebileceğim şeyleri sınırlıyor” dedi.

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