ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye F-35 tehdidi

ABD Dışişleri Bakanlığı yardımcılarından Wess Mitchell, Küresel Miras Vakfı'nın Washington'daki bir toplantısında, Türkiye'nin, ortağı olduğu F-35 programının dışında bırakılabileceğini söyledi.

ABD'den, Türkiye'nin Rusya'dan silah alma girişimleri yüzünden F-35 programından çıkarılma tehlikesi olduğuna dair birbiri ardına açıklamalar geliyor. Bu açıklamalarına bir yenisini ekleyen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wes Mitchell, Rusya'yla askeri anlaşmalar yapmasının, Türkiye'nin ABD'yle askeri işbirliğini olumsuz etkileyeceğini belirtti.



Mitchell toplantıda aldığı bir soru karşısında, 'F-35 meselesine gelirsek, onlar (Türkiye) Rusya yapımı silahlar alma yönünde ilerlerse, bu, otomatik olarak onların Amerikan askeri projelerine katılımına da yansıyacak' ifadelerini kullandı.





'ninile S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatına ilişkin bir anlaşma imzalanmasından beri ABD'den sık sık bu işbirliğinin ilişkilere zarar verebileceği yönünde açıklamalar geliyor.Diğer taraftan üretim ortağı olduğu 5. nesil F-35 savaş uçaklarının'ye ilk teslimatının 21 Haziran'da yapılması öngörülüyor. Fakat ABD Senatosu'na gönderilen bir yasa tasarısında'nin F-35 programından çıkarılması talep edilmişti.Yasa tasarısının'nde kabul edilen versiyonundaysa'ye F-35 teslimatının dondurulması isteniyordu. Ancak bu tasarı henüz yasalaşmış değil.