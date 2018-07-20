banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93360
ALTIN
189.546
DOLAR
4.8130
STERLİN
6.2680
EURO
5.6028
Kara para soruşturması sürüyor
KARA PARA SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Vurgun soruşturması sürüyor
VURGUN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Uyuşturucu ve çalıntı altın bulundu
UYUŞTURUCU VE ÇALINTI ALTIN BULUNDU
Şantaj zanlıları tutuksuz yargılanacak
ŞANTAJ ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK İle Mücadelede Yürüttükleri Temasları Anlattı

ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales, PKK'nın ABD tarafından ilk "terör listesine" alınan örgütlerden birisi olduğuna dikkat çekerek, "Müttefiklerimize, sadece DEAŞ ve El-Kaide’ye karşı değil aynı zamanda İran destekli terör gruplarına ve PKK’ya karşı pozisyon almalarını da söylüyorum." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK İle Mücadelede Yürüttükleri Temasları Anlattı

ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales, PKK'nın ABD tarafından ilk "terör listesine" alınan örgütlerden birisi olduğuna dikkat çekerek, "Müttefiklerimize, sadece DEAŞ ve El-Kaide’ye karşı değil aynı zamanda İran destekli terör gruplarına ve PKK’ya karşı pozisyon almalarını da söylüyorum." dedi.

20 Temmuz 2018 Cuma 06:53
ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK İle Mücadelede Yürüttükleri Temasları Anlattı

ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales, PKK'nın ABD tarafından ilk "terör listesine" alınan örgütlerden birisi olduğuna dikkat çekerek, "Müttefiklerimize, sadece DEAŞ ve El-Kaide’ye karşı değil aynı zamanda İran destekli terör gruplarına ve PKK’ya karşı pozisyon almalarını da söylüyorum." dedi.
Sales, The German Marshall Fund'ın Washington Ofisi'nde "Terörle mücadele ve Atlantik ötesi ilişkiler" başlıklı panelde konuştu.
Terör örgütü PKK ile ilgili bir soru üzerine Sales, "ABD'nin PKK konusundaki pozisyonu belli, 1997 yılında PKK'yı terör örgütü ilan ettik. Hatta Hizbullah ve Hamas ile birlikte terör örgütü olarak ilan ettiğimiz ilk örgütlerden birisidir. Bizim için PKK’nın ait olduğu grup bu." dedi.
Terör örgütü PKK ile mücadelede yürüttükleri temaslarına değinen Sales şu ifadeleri kullandı:
"PKK’ya karşı finans için ciddi bir pozisyon almamış diğer ülkelerle de pozisyonlarını değiştirmeleri için ilişki halindeyiz. Her fırsatta sadece DEAŞ ve El-Kaide’ye karşı değil aynı zamanda İran destekli terör gruplarına ve PKK’ya karşı pozisyon almalarını da söylüyorum. Dünyanın birçok yerinde PKK’ya para toplanıyor ve ABD buna karşı mücadele ediyor, müttefiklerimizin de aynısını yapmasını bekliyoruz."
 

banner288
Son Güncelleme: 20.07.2018 10:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de
İngiltere'de "çocuk Ajan" Tartışması
Abd'de Tekne Kazası: 11 Ölü
Abd'de Tekne Kazası: 11 Ölü
Margvelaşvili'den Putin'e Tepki!
Margvelaşvili'den Putin'e Tepki!
Tayland'da Alabora Olan Tur Teknesi
Tayland'da Alabora Olan Tur Teknesi
Microsoft Net Kar Ve Gelirini Artırdı!
Microsoft Net Kar Ve Gelirini Artırdı!
Hindistan'da Muson Yağmurları 28 Can Daha Aldı!
Hindistan'da Muson Yağmurları 28 Can Daha Aldı!
Filipinler “Henry“e Teslim!
Filipinler “Henry“e Teslim!
Cezayir'de Aşırı Sıcaklar Kavuruyor...
Cezayir'de Aşırı Sıcaklar Kavuruyor...
Putin'e Washıngton Daveti!
Putin'e Washıngton Daveti!
Facebook 13 yaşın altındaki kullanıcı hesaplarını kapatacak
Facebook 13 yaşın altındaki kullanıcı hesaplarını kapatacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim