ABD Dışişleri Bakanından Kurban Bayramı mesajı

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO: "KURBAN BAYRAMI, DÜNYANIN FARKLI BİR ÇOK YERİNDEKİ MÜSLÜMAN'IN ARKADAŞLARI VE AİLE ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİĞİ TEFEKKÜR VE İBADET ZAMANIDIR"



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bakan Pompeo, Kurban Bayramı'na ilişkin video mesaj yayınladı.

Pompeo mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bütün Müslümanların haccın sonunu işaret eden Kurban Bayramı'nı tebrik ederim. Bu, dünyanın farklı bir çok yerindeki Müslüman'ın arkadaşları ve aile üyeleriyle bir araya geldiği tefekkür ve ibadet zamanıdır. Bu zaman zarfından ayrıca hepimiz için bir örnek teşkil etmekle birlikte, Müslümanlar ihtiyaç sahipleri için kurban keser ve yardımlarda bulunur. ABD Dışişleri Bakanlığı adına hepimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ederim."

