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11 Temmuz 2017 Salı 15:41

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Katar'da

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Katar'da
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KATAR EMİRİ AL SANİ VE ABD DIŞİŞLERİ BAKANI TİLLERSON KÖRFEZ KRİZİNDEKİ GELİŞMELERİ GÖRÜŞTÜ

Katar Emiri Temim Bin Hamad Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Doha'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti.

Katar'ın Al Jazeera kanalının haberine göre, başkent Doha'da bir araya gelen Katar Emiri Al Sani ile ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Körfez krizindeki gelişmeleri görüştü.

Görüşmede krizin çözümünde Kuveyt'in ara buluculuğunu destekleyen Washington'ın çalışmaları, terör ve aşırılıkla mücadele için ortak çabalar ve iki ülke ilişkileri ele alındı.

Tillerson, 9 Temmuz'da İstanbul'u ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmesinin ardından dün başladığı Körfez turu kapsamında ilk olarak Kuveyt'i ziyaret etmiş, bugün de Katar'a gelmişti. Tillerson'ın bir sonraki durağının Suudi Arabistan olması bekleniyor.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah Halid el-Hamad es-Sabah, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile İngiltere Ulusal Güvenlik Müsteşarı Marc Sedwill'in katıldığı Kuveyt'teki Havalli ilinde bulunan Beyan Sarayı'nda düzenlenen toplantının ardından Körfez krizinin taraflarına krizi diyalog yoluyla çözmeleri ve gerginliği azaltmaları çağrısında bulunmuştu.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı.

Katar'a ambargo uygulayan dört ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

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