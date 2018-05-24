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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla yapacağı görüşmede Suriye'nin kuzeyine ilişkin sorunların hallolmasını umut ettiğini belirterek, “Umarım sonunda iki NATO müttefiki risk yaratacak şekilde birbirine çok yaklaşmayacaktır.” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla yapacağı görüşmede Suriye'nin kuzeyine ilişkin sorunların hallolmasını umut ettiğini belirterek, “Umarım sonunda iki NATO müttefiki risk yaratacak şekilde birbirine çok yaklaşmayacaktır.” dedi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 17:36
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye Açıklaması


“SURİYE'NİN KUZEYİNE İLİŞKİN SORUNLARIN HALLOLMASINI UMUT EDİYORUM”

 ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla yapacağı görüşmede Suriye'nin kuzeyine ilişkin sorunların hallolmasını umut ettiğini belirterek, “Umarım sonunda iki NATO müttefiki risk yaratacak şekilde birbirine çok yaklaşmayacaktır.” dedi.
Bakan Pompeo, Senato Dış İlişkiler Komisyonunda 2019 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında katıldığı oturumda komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı.
New Hampshire eyaleti Senatörü JeanneShaheen'in sorularına karşılık Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yakın zaman içerisinde görüşeceğine dikkati çekti.

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Pompeo, görüşmelerde "ana" konulardan birisinin Suriye'nin kuzeyi olacağına vurgu yaparak, kendisinden önce ABD Dışişleri Bakanı RexTillerson döneminde yapılan görüşmeler bağlamında bir yol haritası çıkarıldığını kaydetti.
Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ve ABD arasındaki sorunların çözülmesini umut ettiğini vurgulayan Pompeo, “Umarım sonunda iki NATO müttefiki risk yaratacak şekilde birbirine çok yaklaşmayacaktır.” diye konuştu.
Pompeo ayrıca, Çavuşoğlu'yla yaptığı görüşmelerde Türkiye'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD uyruklu din adamı Andrew CraigBrunson'un "iadesini" konuştuğunu söyledi.
Brunson hakkındaki iddiaların "tamamen yanlış" olduğunu iddia eden Pompeo, "Henüz bir başarı sağlanmadı, fakat emin olabilirsin ki bu konu üzerine çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Pompeo, S-400 konusunda ise Türkiye'yle Rus savunma sistemini almaması yönünde görüştüğünü belirterek, "S-400 konusunda aldıkları pozisyon Türkiye ve NATO arasında problemlerin çıkmasına sebep oluyor. Kendilerine alternatif sunduk. Umut ediyoruz ki tavırları NATO'nun hedefleriyle uyum içerisinde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Pompeo, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının ise hala devam eden bir süreç olduğunu söyledi.
 

Son Güncelleme: 24.05.2018 21:14
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