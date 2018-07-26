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ABD Dışişleri Bakanı'ndan “Papaz Brunson” Açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın "sağlık sorunları" dikkate alınarak cezasının ev hapsine dönüştürülmesini "memnuniyetle karşıladığını" belirterek, "Ama bu yeterli değil." açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı'ndan “Papaz Brunson” Açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın "sağlık sorunları" dikkate alınarak cezasının ev hapsine dönüştürülmesini "memnuniyetle karşıladığını" belirterek, "Ama bu yeterli değil." açıklamasında bulundu.

26 Temmuz 2018 Perşembe 10:58
ABD Dışişleri Bakanı'ndan “Papaz Brunson” Açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın "sağlık sorunları" dikkate alınarak cezasının ev hapsine dönüştürülmesini "memnuniyetle karşıladığını" belirterek, "Ama bu yeterli değil." açıklamasında bulundu.

Pompeo, Brunson ile ilgili verilen ev hapsi kararına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden değerlendirme yaptı.

Bakan Pompeo paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Papaz Brunson'ın Türkiye'de cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alınmasını gecikmiş bir haber olsa da memnuniyetle karşılıyoruz, ama bu yeterli değil. Brunson aleyhinde inandırıcı kanıt olduğunu görmedik ve Türk otoritelerine bu konuyu şeffaf ve adil bir şekilde bir an önce çözmeleri çağrısında bulunuyoruz."

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın tutukluluğu, "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilmişti.

 

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Son Güncelleme: 26.07.2018 14:48
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