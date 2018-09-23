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ABD Destekli Koalisyon Suriye'de 2 Bin 832 Sivili Öldürdü

SURİYE İNSAN HAKLARI AĞI, ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ DEAŞ KARŞITI ULUSLARARASI KOALİSYON GÜÇLERİNİN, SURİYE'DE SON 4 YILDA 2 BİN 832 SİVİLİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ

ABD Destekli Koalisyon Suriye'de 2 Bin 832 Sivili Öldürdü

SURİYE İNSAN HAKLARI AĞI, ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ DEAŞ KARŞITI ULUSLARARASI KOALİSYON GÜÇLERİNİN, SURİYE'DE SON 4 YILDA 2 BİN 832 SİVİLİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ

23 Eylül 2018 Pazar 09:57
ABD Destekli Koalisyon Suriye'de 2 Bin 832 Sivili Öldürdü

SURİYE İNSAN HAKLARI AĞI, ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ DEAŞ KARŞITI ULUSLARARASI KOALİSYON GÜÇLERİNİN, SURİYE'DE SON 4 YILDA 2 BİN 832 SİVİLİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'deki askeri müdahalesinin 4. yılını dolduran ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin saldırılarında bugüne kadar 861'i çocuk ve 617'si kadın olmak üzere toplam 2 bin 832 sivili öldürdüğünü açıkladı.

SNHR, ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin Suriye'ye müdahalesinin 4. yılına ilişkin özel bir rapor yayımladı.

Raporda, koalisyon güçlerinin, 23 Eylül 2014 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda 861'i çocuk, 617'si kadın olmak üzere toplam 2 bin 832 sivilin öldüğü bildirildi.

ABD öncülüğündeki Koalisyon güçlerinin Suriye'ye askeri müdahalesi sonucu birinci yılda 249, ikinci yılda 398, üçüncü yılda bin 753 ve dördüncü yılda 432 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedilen raporda, dönemsel olarak bakıldığında ise Suriye'de ABD Başkanı Donald Trump yönetimi sırasında bin 856, önceki ABD Başkanı Barack Obama zamanında ise 976 sivilin öldürüldüğü aktarıldı.

EN ÇOK CAN KAYBI RAKKA'DA YAŞANDI

Rapora göre, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek veren koalisyon güçleri, son 4 yıl içerisinde en çok sivili Rakka ilinde katletti.

Buna göre Rakka'da bin 133, Halep'de 782, Deyrizor'da 447, Haseke'de 218, İdlib'de 126, Humus'da 121 ve Dera'da 5 sivil koalisyon saldırılarında yaşamını yitirdi.

KOALİSYON GÜÇLERİ EN AZ 156 KEZ "KATLİAM" YAPTI

Saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği olayların "katliam" olarak nitelendirildiği raporda, koalisyon güçlerinin, bugüne kadar en az 156 kez katliam yaptığı bildirildi.

Rapora göre, koalisyon güçleri Suriye'de varlık gösterdiği ilk yılında düzenlediği saldırılarda 8, ikinci yılda 11, üçüncü yılda 110, dördüncü yılında ise 27 kez katliama yol açarken, Rakka'da 99, Deyrizor'da 26, Haseke'de 15, Halep'te 12, İdlib'de ise 4 kez katliam yaptı.

170 KEZ "SİVİL YAŞAM MERKEZLERİ" BOMBALANDI

23 Eylül 2014 tarihinden bu yana DEAŞ karşıtı koalisyonun bazı saldırılarında sivil yerleşimlerinin de hedef aldığını belirtilen raporda, Suriye'de sivil yaşam merkezlerinin en az 170 kez koalisyon bombardımanına maruz kaldığı ifade edildi.

Rapora göre Rakka'da 108, Deyrizor'da 49, Halep'te 7 ve Haseke'de 6 kez sivil yaşam merkezi, koalisyon saldırılarının hedefi oldu.

Son Güncelleme: 23.09.2018 13:03
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