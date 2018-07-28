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ABD destekli İsrail Batı Şeria'da 400 yeni yerleşim birimi kuruyor

İsrail Savunma Bakanı Evidgor Liberman, Batı Şeria’da bulunan Adam yerleşim yerinde 400 yeni yerleşim birimi kurmayı planladıklarını açıkladı.

ABD destekli İsrail Batı Şeria'da 400 yeni yerleşim birimi kuruyor

İsrail Savunma Bakanı Evidgor Liberman, Batı Şeria’da bulunan Adam yerleşim yerinde 400 yeni yerleşim birimi kurmayı planladıklarını açıkladı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 12:56
ABD destekli İsrail Batı Şeria'da 400 yeni yerleşim birimi kuruyor

ABD destekli İsrail Batı Şeria'da 400 yeni yerleşim birimi kuruyor

İsrail Savunma Bakanı Evidgor Liberman, Batı Şeria’da bulunan Adam yerleşim yerinde 400 yeni yerleşim birimi kurmayı planladıklarını açıkladı.

İsrailli kaynaklar İsrail Savunma Bakanı Evidgor Liberman’ın bu planına ABD Başkanı Trump’ın da onay verdiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Liberman sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Terör eylemlerine en güzel cevap Batı Şeria'da yerleşim yeri yapmak. Bunun için bu sabah Adam yerleşim yerinde 400 yeni yerleşim biriminin kurulması için plan yapılması kararı yayınladım, birkaç hafta içinde planlama komitesi de onaylamasını yapacak” dedi.

"Amerikalılar onayladı"

İsrail’in Maarif Gazetesi ise ismini açıklanmasını istemeyen bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde “Amerikalılar, Kudüs’ün doğusundaki Adam yerleşim yerinde 400 yeni birimin kurulmasını onayladılar” dediğini aktardı.

Amerikalı kaynak,“İsrail yönetiminin yeni 400 yerleşim birimi kararını Trump yönetimine iletti ve onlarda bunu hoş karşıladılar” dedi.

Liberman’ın yeni yerleşim birimleri inşası kararı, 18 yaşındaki Filistinli Muhammed Tarık’ın Adam Yerleşim Yeri'nde gerçekleştirdiği, kendisinin şehit olduğu ve bir yerleşimcinin de öldüğü eyleme cevap niteliğinde alındığı biliniyor.

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