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ABD'den yaptırım açıklaması: İçişleri ve Adalet Bakanlıklarına yaptırım uygulanacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "İçişleri ve Adalet Bakanına yaptırım uygulanacak" denildi.

ABD'den yaptırım açıklaması: İçişleri ve Adalet Bakanlıklarına yaptırım uygulanacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "İçişleri ve Adalet Bakanına yaptırım uygulanacak" denildi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:21
ABD'den yaptırım açıklaması: İçişleri ve Adalet Bakanlıklarına yaptırım uygulanacak

ABD'den yaptırım açıklaması: İçişleri ve Adalet Bakanlıklarına yaptırım uygulanacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "İçişleri ve Adalet Bakanına yaptırım uygulanacak" denildi.

Türkiye ile ABD arasında Rahip Brunson gerilim yaptırım tehditleriyle devam etmişti.

Beyaz Saray'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması geldi. Yapılan açıklamada 'Amerika Birleşik Devletleri, Rahip Brunson konusunda Türkiye'ye yaptırım uygulamaya karar vermiştir. Hazine Bakanlığı Türk İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulanacak. Türkiye'ye yönelik yaptırımların hedefi İçişlri v Adalet bakanları. Yaptırım gerekçesi iki bakanın Rahip Bruson'un tutukluluğunda rol oynaması' denildi. 

Bakanların ABD'ye girişinin engellenmesi sözkonusu. Beyaz Saray sözcüsü daha fazla bilgi için Hazine Bakanlığı ile irtibat kurulmasını söyledi.

ABD tarafından F-35'lerin Türkiye'ye iletiminin geciktirilmesi ve Türkiye'ye uluslararası finans kurumlarında yaptırım uygulanması konusunda Senato'da teklifler yer almıştı.


Yaptırımın gerekçesi ise Rahip Brunson'un tutukluluğu konusunda iki bakanın sorumluluğunun olması olarak açıklandı.

Yaptırım kararını ABD Hazine Bakanlığı uygulayacak.

Bu iki bakan ve bakanlıklar ABD'den herhangi bir kişi ya da kurumun ilişki kurması yasaklandı. Bakanların ABD'deki mal varlıklarına el konulabilecek. Ayrıca iki bakanın ABD'ye girişi de engellenebilecek.

HAZİNE BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sanders'ın bu açıklamalarının ardından ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de ABD Başkanı Donald Trump'un Türkiye'den Rahip Brunson'ın derhal serbest bırakılmasını beklediğini belirtti. Mnuchin "Rahip Brunson'ın haksız yere ev hapsinde tutulması ve devam eden davası kabul edilemez" diye konuştu.

ayrıntılar gelecek...

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