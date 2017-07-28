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28 Temmuz 2017 Cuma 10:59

ABD'den Venezuela'ya Seyahat Uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da tırmanan şiddet olaylarını gerekçe göstererek bu ülkeye seyahat etmek isteyen vatandaşlarını uyardı; başkent Caracas'taki Amerikan Büyükelçiliğinde çalışan görevlilerin ailelerinin ise ülkeyi terk etmesi istendi.

ABD'den Venezuela'ya Seyahat Uyarısı
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ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, VENEZUELA'DA SON DÖNEMDE YAŞANAN ŞİDDET OLAYLARINDAN DOLAYI BU ÜLKEYE SEYAHAT ETMEK İSTEYEN VATANDAŞLARINI UYARDI

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMASINDA, ABD'NİN CARACAS'TAKİ BÜYÜKELÇİLİĞİNDE GÖREV YAPANLARIN AİLELERİNE ÜLKEYİ TERK ETMELERİ TALİMATI VERİLDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da tırmanan şiddet olaylarını gerekçe göstererek bu ülkeye seyahat etmek isteyen vatandaşlarını uyardı; başkent Caracas'taki Amerikan Büyükelçiliğinde çalışan görevlilerin ailelerinin ise ülkeyi terk etmesi istendi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'ya seyahat uyarısıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, sosyal karışıklık, şiddet olayları, gıda ve ilaç sıkıntısı sebeplerinden dolayı Venezuela'ya seyahat edecek Amerikan vatandaşlarını uyarmaktadır." ifadesine yer verildi. Aynı açıklamada Venezuela'nın başkenti Caracas'taki Amerikan Büyükelçiliğinde görev yapan kişilerin ailelerinin ülkeyi terk etmesi istenirken, çalışanlardan isteyenlerin ülkeden ayrılabileceği belirtildi.

Elçilik çalışanlarının gece saatlerinde ülke içinde şehirler arasında yolculuk yapmaması gerektiği de ifade edilen açıklamada, SimonBolivar Havalimanı çevresinde insan kaçırma olaylarının yaşandığı, bu sebeple seyahat edecek yolcu ve elçilik çalışanlarının dikkatli olması istendi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 1 Mayıs’ta ülkeyi ekonomik ve siyasi krizden çıkaracak tek yolun anayasanın yeniden yazılması olduğunu savunarak, 30 Temmuz 2017'de özel meclis temsilcilerinin belirlenmesi için seçime gidileceğini açıklamıştı.

Muhalefet partilerinin anayasanın yeniden yazılmasına karşı 16 Temmuz'da düzenlediği sembolik referanduma 7 milyonu aşkın Venezuelalı katılmış, oy kullananların yüzde 95'i, Maduro'nun anayasanın yeniden yazılması için kurucu meclis oluşturulması teklifine karşı oy kullanmıştı.

TRUMP, MADURO'YU SUÇLAMIŞTI

Sembolik referandumun ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "halkın demokratik taleplerine kulak tıkadığını" iddia ettiği Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu suçlayarak, "Venezuela halkı bir kez daha demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğünden yana olduğunu açıkça gösterdi, ancak onların güçlü ve cesur eylemleri, diktatör olma rüyası gören kötü bir lider tarafından gözardı edilmeye devam ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Maduro hükümetine karşı nisan ayı başından bu yana devam eden protestolarda yaklaşık 90 kişi yaşamını yitirmiş, bin 500 kişi yaralanmış, 500'den fazla protestocu ve hükümet karşıtı tutuklanmıştı. Protestolar, Maduro liderliğindeki hükümetin kontrolünde bulunan Yüksek Mahkemenin 31 Mart'ta Ulusal Meclisin yetkilerini aldığını açıklamasıyla başlamıştı.

Maduro yönetimi; muhalefet, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddetin körüklendiğini savunurken, muhalefet de ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.

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