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ABD'den son dakika Türkiye açıklaması: Hazırız!

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye ile ABD'nin  üzerinde mutabakata vardığı "Münbiç'teki yol haritasını" uygulamaya hazır  olduklarını ve Türk-Amerikan heyetlerinin, planın icrasını görüşmek üzere bu  hafta Almanya'da bir araya geleceğini söyledi.

ABD'den son dakika Türkiye açıklaması: Hazırız!

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye ile ABD'nin  üzerinde mutabakata vardığı "Münbiç'teki yol haritasını" uygulamaya hazır  olduklarını ve Türk-Amerikan heyetlerinin, planın icrasını görüşmek üzere bu  hafta Almanya'da bir araya geleceğini söyledi.

12 Haziran 2018 Salı 00:05
ABD'den son dakika Türkiye açıklaması: Hazırız!

ABD'den son dakika Türkiye açıklaması: Hazırız

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye ile ABD'nin  üzerinde mutabakata vardığı "Münbiç'teki yol haritasını" uygulamaya hazır  olduklarını ve Türk-Amerikan heyetlerinin, planın icrasını görüşmek üzere bu  hafta Almanya'da bir araya geleceğini söyledi.


Mattis, ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon), basın mensupları ile bir  araya geldi. AA muhabirinin, "Münbiç'teki yol haritasının ne zaman uygulamaya  başlanacağına" ilişkin sorusu üzerine Mattis, ABD'nin Münbiç'te Türk-Amerikan  askeri iş birliğine hazır olduğunu belirtti.

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İki ülke dışişleri bakanlarının geçen hafta Münbiç'te iş birliği yapma  konusunu görüştüğünü hatırlatan Mattis, "Ön cephede bu iş birliğine hazırız. Bu  da birbirimizin nerede olduğunu bilmekle başlıyor." dedi. Öncelikli olarak sınırın iki tarafında devriyelere başlanacağını  bildiren Mattis, daha sonra ise Münbiç'te ortak devriyelerin olabileceğini ifade  etti. Mattis, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, Avrupa'da, hangi gün olduğunu hatırlamıyorum, bu hafta  görüşeceğiz. Türk ordusu, bunu (görüşmeyi) Sttutgart'taki Avrupa Komutanlığı'nda  (EUCOM) yapacak. Bunun nasıl olacağı ve yol haritasının ne olduğu konusunda yol  katediyoruz. Askeri faktörler şu anda değerlendirmede."

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