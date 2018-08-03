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ABD'den son dakika Türkiye açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı  Sözcüsü Heather Nauert   Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı  görüşmeye ilişkin "Çok sayıda konuyu ele aldılar ve yapıcı bir görüşme  gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.

ABD'den son dakika Türkiye açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı  Sözcüsü Heather Nauert   Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı  görüşmeye ilişkin "Çok sayıda konuyu ele aldılar ve yapıcı bir görüşme  gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.

03 Ağustos 2018 Cuma 19:10
ABD'den son dakika Türkiye açıklaması!

ABD'den son dakika Türkiye açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı  Sözcüsü Heather Nauert   Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı  görüşmeye ilişkin "Çok sayıda konuyu ele aldılar ve yapıcı bir görüşme  gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.

Sözcü Nauert, iki bakanın Singapur'da yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakan Pompeo, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla  Singapur'da 3 Ağustos'ta ASEAN Bakanlar Toplantısı'nda görüştü. Çok sayıda konuyu  ele aldılar ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiler. İki ülke arasındaki  sorunların ortadan kaldırılması için çaba göstermeye devam edileceği konusunda  fikir birliğine vardılar."

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