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ABD'den Rusya'ya Yeni Yaptırımlar

2 RUS VATANDAŞI, 1 RUS VE 1 SLOVAKYALI ŞİRKET "ABD'Yİ HEDEF ALAN SİBER FAALİYETLERİNDE MOSKOVA'YA YARDIM ETTİKLERİ" GEREKÇESİYLE YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI

ABD'den Rusya'ya Yeni Yaptırımlar

2 RUS VATANDAŞI, 1 RUS VE 1 SLOVAKYALI ŞİRKET "ABD'Yİ HEDEF ALAN SİBER FAALİYETLERİNDE MOSKOVA'YA YARDIM ETTİKLERİ" GEREKÇESİYLE YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI

22 Ağustos 2018 Çarşamba 07:33
ABD'den Rusya'ya Yeni Yaptırımlar


2 RUS VATANDAŞI, 1 RUS VE 1 SLOVAKYALI ŞİRKET "ABD'Yİ HEDEF ALAN SİBER FAALİYETLERİNDE MOSKOVA'YA YARDIM ETTİKLERİ" GEREKÇESİYLE YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI
BAKANLIK, KUZEY KORE'YE BM YAPTIRIMLARINI İHLAL EDEREK PETROL SATTIKLARI GEREKÇESİYLE 2 RUS GEMİ TAŞIMACILIĞI ŞİRKETİNE VE 6 GEMİYE DE YAPTIRIM GETİRDİ

ABD Hazine Bakanlığı, 2 Rus vatandaşı, 1 Rus ve 1 Slovakyalı şirketi "ABD'yi hedef alan siber faaliyetlerinde Moskova'ya yardım ettikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın siber saldırılarının ABD için tehdit oluşturduğuna işaret edildi.
Açıklamada, Moskova'ya siber aktivitelerinde yardım ettikleri gerekçesiyle Saint Petersburg merkezli Vela-Marine Ltd ve Slovakya merkezli Lacno S.R.O. adlı iki firmanın yanı sıra iki Rus vatandaşının da yaptırım listesine eklendiği belirtildi.
Söz konusu kurum ve kişiler, haziran ayında ABD yönetiminin kara listeye aldığı Divetechnoservices adlı Rus firmasına yardım etmekle suçlanıyor.
KUZEY KORE'YE PETROL
Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle 2 Rus gemi taşımacılığı şirketine ve 6 gemiye de yaptırım kararı aldı.
Söz konusu firma ve gemiler, gemiden gemiye aktarma yaparak Kuzey Kore'ye petrol satılmasına yardımcı olmakla itham ediliyor.
ABD yönetimi, Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine siber saldırıyla müdahale etmek istediği iddiasıyla Rusya'ya birçok yaptırım kararı alırken, Moskova yönetimi söz konusu iddiaları reddediyor.
 

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Son Güncelleme: 22.08.2018 11:24
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