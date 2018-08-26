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ABD'den Rusya'ya karşı kritik hamle

ABD Donanması, 2011 yılında etkinliğine son verilen Atlantik Okyanusu ve Arktik Denizi operasyonlarından sorumlu 2. Filo'yu yeniden teşkilatlandırıyor.

ABD'den Rusya'ya karşı kritik hamle

ABD Donanması, 2011 yılında etkinliğine son verilen Atlantik Okyanusu ve Arktik Denizi operasyonlarından sorumlu 2. Filo'yu yeniden teşkilatlandırıyor.

26 Ağustos 2018 Pazar 20:44
ABD'den Rusya'ya karşı kritik hamle

ABD Donanması, 2011 yılında etkinliğine son verilen Atlantik Okyanusu ve Arktik Denizi operasyonlarından sorumlu 2. Filo'yu yeniden teşkilatlandırıyor.

ABD Donanması, Rusya'nın artan denizaltı hareketliliğine karşı Atlantik Okyanusu'ndaki muharip filosunu yeniden teşkilatlandırma kararı aldı.

ABD'de yayın yapan Politico internet sitesinde yer alan habere göre ABD Donanması, 2011 yılında etkinliğine son verilen Virginia eyaletine bağlı Norfolk kentinde konuşlu 2. Filo'nun yeniden kurulduğunu açıkladı.

Operasyon bölgesi ABD'nin doğu kıyıları ile Arktik bölgesini içeren 2. Filo Komutanlığına yeniden gemiler, hava araçları ve deniz piyadelerinden oluşan çıkarma personeli atanacağı belirtildi.

Adımın, Atlantik Okyanusu'nda son dönemde artan Rus denizaltı hareketliliğinin ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD Donanması Filo Kuvvetleri Komutanı Amiral Chris Grady, Norfolk limanında demirli USS George H.W. Bush gemisinde yaptığı konuşmada, ABD Donanmasının son dönemde Soğuk Savaş'ın sonundan beri rastlamadığı düzeyde eşdeğer güç baskısıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Denizdeki kontrolümüz ve güç aktarma kapasitemiz, ulusal güvenliğimizin iki ana unsuru, yeniden yükselişe geçen yabancı güçlerin, yani Rusya ve Çin'in meydan okumasıyla karşı karşıya." dedi.

Filonun yeniden kurulmasıyla ilgili emri bu yıl başında veren ABD Donanma Operasyonları Başkanı John Richardson da ABD'nin kimseyle kavga arayışında olmadığını vurgulayarak, "Ancak fiili gerçeklik donanmanın Atlantik bölgesinde büyük ölçekli bir okyanus manevra savaşına hazırlıklı olmasını gerektirmektedir." ifadelerini kullandı.

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