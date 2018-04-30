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ABD'den Rusya'ya çağrı

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Rusya'yı, Gürcistan'daki silahlı kuvvetlerini çekmeye davet etti.

ABD'den Rusya'ya çağrı

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Rusya'yı, Gürcistan'daki silahlı kuvvetlerini çekmeye davet etti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:33
ABD'den Rusya'ya çağrı

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Rusya'yı, Gürcistan'daki silahlı kuvvetlerini çekmeye davet etti.

Mitchell, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden ve bu yıl 3. kez düzenlenen NATO-Gürcistan Kamu Diplomasisi Forumu'nda konuştu.

ABD yönetiminin, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdiğini ifade eden Mitchell, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gürcistan'ın NATO üyesi olmasına ilişkin bildirgeyi desteklediğini kaydetti.

Mitchell, "Başkan Trump, NATO'nun 2008 yılı Bükreş Zirvesi bildirgesini destekliyor ve NATO üyelerini bu yönde üstlendikleri yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyor." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de bu konuda Gürcistan'a somut destek verdiğini hatırlatan Mitchell, Gürcistan'ın NATO üyeliğinin Rusya veya herhangi üçüncü ülkeye bağlı olmadığını, bunun tamamen Gürcistan'ın kararı olduğunu belirtti.

Mitchell, "Kendi geleceğine sadece Gürcistan karar verebilir. Gürcistan'ın NATO üyeliği konusunda hiçbir ülkenin veto hakkı bulunmamaktadır." dedi.

Rusya'nın, Gürcistan'ın toprakları olan olan Abhazya ve Güney Osetya'yı sözde devletler olarak tanımasına değinen Mitchell, Rus silahlı kuvvetlerinin Rusya-Gürcistan arasında 2008 yılında yaşanan savaş öncesindeki noktalara dönmesi gerektiğini vurguladı.

Mitchell, "Rusya'yı, silahlı kuvvetlerini çatışmadan önceki pozisyonlara çekmeye, Gürcistan toprakları olan Abhazya ve Güney Osetya'nın özgür devletler olarak tanımasını iptal etmeye ve bu bölgelere insani yardım sağlamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Son Güncelleme: 30.04.2018 18:54
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