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ABD'den PKK elebaşları hakkında bilgi verene ödül

ABD'den PKK elebaşları hakkında bilgi verene ödül

06 Kasım 2018 Salı 17:36
ABD'den PKK elebaşları hakkında bilgi verene ödül

ABD'NİN AVRUPA VE AVRASYA İŞLERİNDEN SORUMLU MÜSTEŞAR YARDIMCISI MATTHEW PALMER, ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE MENSUP SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER MURAT KARAYILAN, CEMİL BAYIK VE DURAN KALKAN'IN KİMLİK YA DA YER TESPİTİNİ MÜMKÜN KILACAK BİLGİLER KARŞILIĞINDA PARA ÖDÜLÜ VERİLECEĞİNİ BELİRTTİ
 

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı MatthewPalmer, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın PKK terör örgütüne mensup sözde üst düzey yöneticiler Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verileceğini bildirdi.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Müsteşar Yardımcısı Palmer, Ankara ziyaretinde Türk hükümetinden, iş dünyasından üst düzey yetkililer ve milletvekilleriyle görüştüğünü ve iki ülke ilişkilerini ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladığını ifade etti.
ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'nin terörle mücadele alanında yürüttüğü iş birliğine değer verdiğini vurgulayan Palmer, şunları kaydetti:
"Ziyaretim kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın "RewardsforJustice" (Adalet için Ödül) programının PKK terör örgütüne mensup üç üst düzey ismi hedef aldığını duyurmaktan mutluluk duymaktayım. ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu PKK'lıların kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verilmesini onaylamıştır. Buna göre, Murat Karayılan için (5 milyon dolara kadar), Cemil Bayık için (4 milyon dolara kadar) ve Duran Kalkan için (3 milyon dolara kadar) ödül verilecektir."
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın PKK'yı 1997 yılında yabancı terör örgütü olarak kabul ettiğini anımsatan Palmer, ABD hükümetinin de 2001 yılında PKK’yı "Küresel Terör Unsurları" listesine aldığını belirtti.
 

Son Güncelleme: 06.11.2018 20:40
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