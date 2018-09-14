ABD'den Meksika'ya Sınır Dışı Karşılığı Para Teklifi...

MEKSİKA YÖNETİMİ, ABD'NİN, ORTA VE GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİNDEN GELEN GÖÇMENLERİN SINIR DIŞI EDİLMESİ KARŞILIĞINDA PARA ÖDEME TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRİYOR



Meksika yönetimi, ABD'nin ülkeden sınır dışı edilen yabancı ülke vatandaşı göçmen başına para ödeme teklifini "değerlendirdiğini" bildirdi.



Meksika İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Washington yönetiminin, ABD'ye göç etmek için Orta ve Güney Amerika ülkelerinden Meksika'ya gelen yabancı ülke vatandaşlarının sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderilmeleri için hükümete yaptığı teklif üzerine "değerlendirmelerin sürdüğü" belirtildi.



Açıklamada, ABD'nin sınır dışı edilecek göçmen başına ne kadar para teklif ettiğine dair bilgi verilmedi.



Meksika hükümeti 2018'in ilk 7 ayında Latin Amerika ülkelerinden 57 bin göçmeni ülkelerine iade etmişti.